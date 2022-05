Jerez paga los platos rotos de la concidencia de su feria con la de Abril de Sevilla

La coincidencia de la inauguración de la Feria del Caballo con el último sábado de la Feria de Abril de Sevilla está haciendo un flaco favor a la principal fiesta jerezana, en la que se agudizan los problemas para encontrar mano de obra y con los proveedores, no tanto de alimentos y bebidas, que también, como de otros servicios auxiliares como el suelo de las casetas, los baños portátiles, botelleros...

Llegar a tiempo y con todo listo para el inicio de la Feria del Caballo se está haciendo muy cuesta arriba para muchos caseteros, que desde hace semanas buscan a la desesperada camareros y personal de cocina, uno de los principales handicaps a los que se enfrentan para garantizar un buen servicio.

"Para trabajar en Feria hay 300.000 que están dispuestos, pero hay que tener un mínimo de experiencia para llevar una bandeja, llevar el comandero, atender a los clientes... Si ya es difícil en cualquier época del año encontrar personal con experiencia, más aún ahora", explica Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, quien detalla que "la falta de camareros es brutal y muchos nos apañamos con gente que ya no está en la hostelería, pero que aprovechan para trabajar la Feria y tener unos ingresos extras".

La coincidencia entre dos de las principales ferias de la primavera andaluza complica aún más la labor de encontrar personal acorde para el desempeño de este trabajo, si bien Carrasco alude a otros problemas derivados de esta sincronía, como el de la falta de suelos de madera o utilitarios portátiles para las casetas.

No en vano, el responsable hostelero asegura que para la edición de este año, la del regreso de la Feria tras dos años de ausencia, "tenía pedidos 5 baños portátiles y sólo me han llegado tres, y lo mismo ocurre con los botelleros, de los que tengo sólo cuatro de los seis que pedí para empezar la Feria hasta que haya más disponibles cuando desmonten en Sevilla".

Alfredo Carrasco recuerda que en la reunión previa del Ayuntamiento con los responsables de todos los colectivos y asociaciones vinculados a la Feria para consensuar la fecha de celebración de la edición de este año ya alertó de las dificultades añadidas de coincidir con la Feria de Abril, "pero nadie me hizo caso".

"La Asociación de Hostelería de Jerez fue la única que defendió la necesidad de mantener una semana como mínimo de diferencia entre las ferias de Sevilla y Jerez, pero el resto no lo vio y "primó la idea de que la Feria del Caballo se celebre a primeros de mes, que es cuando la gente tiene más dinero".

"Me quedé sólo en la defensa de separar una Feria de otra para no tener agobios con el personal, los proveedores... frente a los que sostienen que la Feria de Jerez tiene suficiente identidad para no depender de Sevilla, pero al final Jerez sufre las consecuencias", que también se plasman en casetas que se han quedado vacías y para las que no encuentran caseteros.

"Soy el primero que quiere que en la Feria del Caballo haya el máximo de hosteleros de Jerez, pero estamos a años luz de poder asumir el 100% de las casetas, no hay capacidad para ello y menos en momentos de incertidumbres como el actual", subraya Carrasco, quien asegura que "todo está llegando a cuentagotas y aún faltan muchas cosas que no sabemos cuando y cómo llegarán".