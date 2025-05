Trajes “fresquitos” y al gusto

Aunque cada año, la moda flamenca nos sorprende con una determinada tendencia, en este 2025, “los trajes no tienen un patrón definido”. Así lo reconoce Luisa Reyes, diseñadora jerezana conocida también por su triunfo en el popular programa de televisión, Maestros de la Costura.

Su vida cambió de la noche a la mañana en 2018 tras ganar este ‘talent show’ de Televisión Española, un premio que le permitió conseguir su gran sueño “dedicarme íntegramente a coser y a realizar mis propios diseños”.

Siete años después de aquella “inolvidable experiencia”, la jerezana alterna su labor como diseñadora de moda flamenca con su pasión por la formación, porque al margen de crear sus propios trajes “dedico toda la semana a dar clases de costura”.

“Tengo un grupo de personas que vienen varios días a la semana durante tres horas, tanto aquí como en El Puerto”, explica. Sus alumnas “suelen ser de cualquier nivel, aunque sinceramente, yo prefiero que vengan desde cero, porque así las voy amoldando a mi forma”.

Entre sus alumnas, las edades son dispares, “porque tengo por ejemplo, una alumna de 75, Tere, a la que adoro, y luego, la más joven es una chica de 16 años. Mientras te guste y tengas ganas de aprender, da igual la edad”, prosigue.

Además, “la mayoría de gente que viene, lo hace para luego en Feria tener su propio vestido, lo hacen ellas, por eso empezamos los cursos en septiembre y cuando llega mayo se llevan su traje puesto”, añade Luisa.

El procedimiento es simple. “Les enseño primero hacer un dobladillo, luego una cinturilla, luego una cremallera....Una vez que saben eso, ya pueden ir preparando sus trajes”, asegura.

Ahora bien, lo fundamental “es el patronaje, que importante a la hora de diseñar un vestido. En mi caso, he ido recopilando y estudiando distintos tipos de patronaje hasta que he conseguido hacer uno propio. Eso es como los cocineros con los guisos, tú le pones tu toque personal”, asegura entre risas.

“A las chicas que llegan, les enseño los patrones base, porque yo lo que enseño es el patrón base, lo que es la parte delantera, la trasera, la falda, el pantalón y la manga. Una vez que tenga eso, ya lo transformamos en lo que la persona quiera. Partimos de una falda, y después de enseñarles a coser a máquina, ellas funcionan solas”.

La diseñadora jerezana, realizando patronaje junto a una de sus alumnas. / Vanesa Lobo

Su vida es la costura porque “cuando no estoy haciendo esto, hago cursos intensivos, en fin, que al final siempre estoy liada. En pandemia, no sé cuántas batas y mascarillas cosí, la costura es mi día a día”, insiste.

A pesar de su intensa actividad, Luisa Reyes también dedica parte de su día a día a su trabajo como diseñadora. “Para eso siempre tengo tiempo, y lo saco de donde sea, porque es algo que me encanta. Además, también debo atender a mi familia porque tengo dos niñas y claro, siempre quieren tener sus trajes nuevos para la Feria”.

En este 2025, estrenó su nueva colección “en la Pasarela Flamenca Tío Pepe”, y también estuvo presente “en la Pasarela de Vejer”.

De cara a este año, con la Feria ya comenzada, Luisa asegura que la tendencia es sobre todo “ir lo más cómoda posible. Eso es lo que la gente pide, ir guapa a la Feria pero también cómoda, y fresquita, por eso hemos apostado por tejidos muy fluidos”.

“Este año concretamente, la tendencia es lo que tú quieras, porque al fin y al cabo, el traje de flamenca es algo que tú puedes modificar y llevar a la forma que quieres. Por ejemplo, aquí hay chicas que se hacen unos diseños originales, y a veces digo, madre mía, eso amí no se me hubiera ocurrido”.

Para Luisa Reyes, en la Feria del Caballo vamos a ver “trajes cómodos pero con diversidad de colores. He hecho con flores, con lunares, estampados, perforados, pero de colores distintos, aunque personalmente me han pedido mucho el amarillo. También este año, no se lleva tanta enagua como en años anteriores”.

“En Jerez trabajamos mucho los diseños, y es verdad que cuando vas por la Feria, ves desde el traje clásico a otros con mangas bonitas, o un escote distinto. También este año la gente me ha pedido más escote para prescindir del mantón. Pero bueno, ya eso es el gusto de cada persona”.