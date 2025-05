Estos son los consejos de la Policía Nacional para evitar robos de carteras y móviles en la Feria del Caballo en Jerez

La Policía Nacional quiere transmitir a la ciudadanía, residentes y visitantes que acudan a la Feria del Caballo de Jerez 2025, consejos y pautas de seguridad actualizados y útiles, para evitar sobresaltos que puedan empañar el disfrute de una de las mejores ferias y con mayor atractivo de toda la geografía nacional.

La Feria de Jerez es segura en relación a los cientos de miles de personas que pasan por el Real, si bien es conveniente atender a ciertas medidas de prevención para evitar cualquier tipo de incidente.

Campaña especial para prevenir el hurto de efectos personales

Especial precaución ante carteristas profesionales que se desplazan a todas las grandes ferias, se trata de delincuentes itinerantes, muy hábiles y organizados. Su objetivo principal serán: móviles, carteras y/o monederos, tarjetas bancarias y documentación personal.

No lleve mucho dinero en efectivo y solo la documentación imprescindible, vigile su bolso y llévelo en la parte delantera, cremallera o enganches bien cerrados, los bolsos cruzados nunca en la espalda, las carteras de caballero siempre en el bolsillo delantero y, de ninguna manera, dejarlos colgados en el respaldo de la silla donde se sienten, esto es un reclamo irresistible para los delincuentes.

Los carteristas actúan en grupo, deambulan por las calles y casetas de forma continua, buscando una víctima propicia, no suelen llamar la atención y se mueven de forma rápida, utilizan preferentemente tres métodos:

A) ‘La muleta’; utilizan un objeto en las manos que interponen entre la línea de visión de la víctima y su objeto de valor, suelen utilizar; un periódico, un plano de la feria, un ramo de flores o un cartón de tabaco de contrabando, una americana, una

chaqueta, etc.., al retirarse debajo se llevan su botín.

B) Actúan en pareja; uno distrae, otro hurta: Desconfíe de desconocidos que se acerquen demasiado o que intenten captar su atención con preguntas para distraerlo.

C) Supuesta mendicidad; en ocasiones es una simple excusa o tapadera para cometer este tipo de hurtos.

Los objetos predilectos de robo son los móviles

¡Ojo! Los niños pequeños con el terminal en las manos son una presa fácil. Si le roban el móvil llame inmediatamente a su operadora para que le restrinjan las llamadas y denúncielo en Comisaría, aportando su número IMEI lo que imposibilitará que ese terminal pueda ser usado con otra tarjeta SIM.

Presencia policial constante y Centro de Grabación y Coordinación CECOR

Policía Nacional y Policía Local mantendrán presencia constante dentro del Real de la Feria, tanto de uniforme como de paisano, durante el día se contará con las Unidades de Caballería, este año el paseo de caballos se alarga hasta las 20:00 horas durante todos los días festivos.

Durante la tarde/noche siempre habrá un retén importante de UPR y UIP en la confluencia de la Avenida de las Palmeras con calle Lola Flores, si observa algún incidente, no dude en ponerlo en conocimiento de los agentes allí presentes o llamar al 091, 092 o 112.

El centro de coordinación CECOR en la avenida de la Feria, justo frente a la entrada al Real en ese punto (zona de atracciones), contará siempre con otro retén policial, así como un centro de control y grabación de las cámaras repartidas por todo el recinto y que a posteriori, podrán ser utilizadas como prueba ante la Autoridad Judicial.

Caseteros y comerciantes

Especial cuidado con el “cambio mágico”, engaños con el cambio en un pago, atención también a los billetes falsificados, en todo pago es necesario comprobar las medidas de seguridad de los billetes de curso legal.

Seguridad en las viviendas

Especial precaución en la seguridad de las viviendas durante las horas centrales del día y las tardes de Feria, no dar pistas ni verbales ni en redes sociales de que no se va a estar en casa, no dejar objetos de valor en patios ni escaleras, ante ruido de golpes o personas ajenas o sospechosas en escaleras, garajes o zonas comunes, no duden en llamar al 091, 092 o 112.

Vehículos estacionados cercanos al Real de la Feria

Si acude en transporte propio; no deje efectos de valor a la vista, utilice elementos antirrobo, no deje las llaves del domicilio en su interior junto con documentación que indique su dirección, podría estar abriendo la puerta de su casa a delincuentes.

Aplicación APP Altercops

Herramienta gratuita, útil y eficaz para que cualquier usuario/a pueda comunicar una alerta de seguridad a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Policía Nacional en la ciudad de Jerez de la Frontera, totalmente gratuita en la Google Play para sistemas Android y en la App Store de Apple para los sistemas Iphone, una vez instalada es útil, fácil, discreta e intuitiva para comunicar de forma rápida y directa con la sala operativa del 091, donde los operadores recibirán además la localización en tiempo real de la persona que solicita ayuda.