Cómo no hacer el ridículo por sevillanas en la Feria de Jerez

Uno de los grandes miedos que se llevan a tener en Feria es que alguien te saque a bailar. Evidentemente, conforme más tiempo llevemos en el Real, menos miedos tendremos, pues las copitas y el ánimo va creciendo de manera paralela hasta el punto de que, en un momento dado, se llega a perder la vergüenza.

Pero para evitar ir demasiado 'pasado' y no dar el cante, nunca mejor dicho, no está de más seguir una serie de recomendaciones para tener varios conceptos básicos a la hora de salir a bailar y no hacer el ridículo.

Gracias a la bailaora Carmen Herrera repasamos algunas de estas claves dividiendo cada sevillana y conociendo las mejores maneras de dar pasos y de mover los brazos, que también es algo fundamental en este típico baile regional.

Lo importante, recuerden, es quedar lo mejor posible y ya que estamos, para que Jerez y su Feria sigan siendo la cuna del arte.