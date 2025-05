¡Sastipen tali! Y que viva la Feria de Jerez

SI algo tenía este primer día de Feria del Caballo era la expectación por conocer el nuevo alumbrado, porque aunque mucho se había hablado sobre él, que si tantas luces, que si luces LED, que si dedicada al Pueblo Gitano....lo cierto es que hasta que la luz no alumbre...Será como el dicho común que en Jerez, el que no toca, no ve.

Pero la espera tuvo su recompensa, y el nuevo alumbrado, que ponía fin a una anterior etapa de 25 años, bien mereció la pena, dando aún más grandeza a una Feria que de por sí es una auténtica maravilla.

Suele ser emocionante el momento en el que Jerez espera a que se pulse el botón del encendido pero este año más si cabe. El protagonista, el Pueblo Gitano, al que el Ayuntamiento ha querido dedicar esta edición al cumplirse el 600 aniversario de su llegada a España. La ciudad de los gitanos, como la definió Lorca, quiso así rendir pleitesía a un pueblo, que forma parte de la idiosincracia, cultura y la historia de esta tierra y cuya abundante representación disfrutó ayer con este detalle.

“Es un gozo y un halago”, recordó Antonio Soto, del Secretariado Gitano, minutos antes del encendido mientras contenía alguna que otra lágrima recordando a los suyos.

“Jerez una ciudad agradecida”, contestó María José García-Pelayo, alcaldesa de la ciudad, que arropó a su pueblo en este momento histórico.

Al final, al filo de las diez y cuarto de la noche y tras casi un cuarto de hora de ‘interminables’ fuegos artificiales, la luz se hizo en el González Hontoria, iluminando nuevo y espectacular alumbrado compuesto por más de 2,5 millones de puntos de luz LED.

El nuevo alumbrado, diseñado por Iluminaciones Ximénez, incluye 204 arcos, 52 pórticos dobles, 1.525 metros de guirnaldas, 97 proyectores y 12 farolas, sostenidos por 148 torretas, con una potencia total de 308.257 W. Esta renovación, además de mejorar la eficiencia energética, también realza la estética tradicional de la Feria del Caballo, incorporando motivos ornamentales inspirados en la tradición cultural gitana, un gesto simbólico, en al marco del 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano al territorio peninsular. También cuenta con color morado, en una pequeña pincelada para simbolizar la igualdad y la lucha por los derechos de las mujeres.

La nueva luminaria supone, según asegura el Ayuntamiento, un ahorro energético y una apuesta por el medio ambiente al emitir 70 toneladas menos de CO2 con una luz de mayor calidad con blancos neutros que realzan el colorido del recinto ferial con led de alta potencia que mejora la seguridad al aumentar el nivel lumínico. Igualmente, se ha mejorado la instalación eléctrica.

Quedaba así inaugurada una edición, la de 2025, aunque desde el viernes por la noche, y sobre todo durante toda la jornada de ayer sábado, el ambiente y la afluencia de público ya era notable en el parque González Hontoria. Comidas y cenas de socios en algunas casetas y gente dispuesta a ‘dejarse la piel’ sobre el albero desde bien prontito hicieron el resto. Vamos, que había ganas de fiesta.

Esta Feria contará con 177 casetas de acceso libre, 156 de las cuales son tradicionales, y se han implementado medidas para garantizar la seguridad y accesibilidad, incluyendo jornadas con reducción de ruido para personas con trastornos del espectro autista y condiciones similares.

Además, este año el ciclo festivo servirá como plataforma para promover la candidatura de Jerez a los títulos de Capital Española de la Gastronomía en 2026 y Capital Europea de la Cultura en 2031, con actividades como el Día de la Gastronomía. Por todo ello, ‘sastipen tali’ o salud y libertad. Disfruten de la Feria.