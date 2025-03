El plano de la Feria de Jerez 2025, pendiente de los cambios de casetas

La nueva Ordenanza Reguladora de la Feria del Caballo, al distinguir entre casetas tradicionales y las que no lo son y primar a las primeras, va a provocar numerosos cambios en el plano del González Hontoria para la edición de este año, que se celebrará del 17 al 25 de mayo.

Según la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Feria, la caseta tradicional “es aquella destinada a servir, durante la Feria, de lugar de encuentro habitual de las personas que forman el cuerpo social, corporativo o profesional, círculo de amistad o familiar, de la entidad o persona titular de la licencia, y cuya actividad principal es ofrecer servicios de hostelería a las personas usuarias. Caseta que, bien por su historia o trayectoria a lo largo de pasadas ediciones de la Feria del Caballo o bien por su propuesta para nuevas ediciones de la misma, contribuye de manera notoria y destacada a mantener y fomentar aquellos valores esenciales de nuestra Feria. Entre otros caben destacar los siguientes:

a) Cuidado y esmero en la estética tanto exterior como exterior de la caseta, inspirándose especialmente en la arquitectura tradicional jerezana y edificios más destacados.

b) Fomento del Flamenco, especialmente de la Bulería, mediante actuaciones en directo.

c) Fomento de las acciones inherentes a generar un ambiente de convivencia y amistad, respetando escrupulosamente la normativa que regula el volumen y tipología de música.

d) Poner en valor nuestra gastronomía, ofertando cartas que ensalcen platos y vino de nuestra tierra.

e) Que engloben o representen a colectivos o personas que persigan, mediante los medios comentados en los puntos anteriores, el bien común y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

Dentro de este tipo de casetas se consideran incluidas aquellas cuyas titulares “sean entidades o personas que dispongan de alta en actividades económicas dedicadas al ámbito de la restauración y destinen la caseta principalmente al ejercicio de dicha actividad”.

Las denominadas casetas no tradicionales engloban a las que, “bien por la experiencia de actuaciones llevadas a cabo en ediciones pasada de la Feria, o bien por decisión propia, no priorizan en sus objetivos los valores detallados en el artículo anterior. El número de casetas de feria de tipo no tradicional no superará el 20 por ciento del total”.

En la Ordenanza se deja claro que el Ayuntamiento de Jerez “procurará agrupar las casetas de la misma tipología en torno a zonas concretas, de modo que el distinto funcionamiento y público usuario de cada tipo no interfieran en las del otro tipo y velará por que tanto los paseos principales de la Feria, como los accesos a éstos estén ocupados por casetas de tipo tradicional que contribuyan a preservar y engrandecer la estética e imagen de la Feria”.

Y es según este apartado el motivo de los numerosos cambios de ubicación de casetas que se esperan este año, a fin de agrupar a las tradicionales en los paseos principales y evitar, como en ediciones precedentes, que casetas tradicionales estén al lado de las no tradicionales y que se produzcan situaciones como que una ‘caseta discoteca’ esté al lado de una tradicional, entendiendo que clientes, música, volumen de la música, tipo de bebida y demás no tienen nada que ver los de una con los de la otra.

A la espera de la confección del plano de la Feria está también el montaje del Real del González Hontoria, ya que con los cambios de ubicación que se esperan y que van a producirse según Ordenanza, el reparto de los módulos va a variar obligatoriamente. ¿Vamos con retraso? Hay que apuntar que este año la Feria del Caballo se celebra del 17 al 24 de mayo, una semana más tarde que el año pasado, cuando se disfrutó del 4 al 11 de mayo. Pero aún teniendo en cuenta ese margen, en 2024 Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldesa delegado de Presidencia, Centro Histórico y Fondos Europeos, anunciaba el lunes 19 de febrero que 174 casetas conformarían el plano de la Feria del Caballo 2024, y el montaje de las casetas en el parque González Hontoria comenzaba un día después, el martes 20 de febrero.

El inicio del montaje en el Hontoria se anticipa al de los palcos de la Semana Santa, algo por otra parte habitual, ya que las estructuras de las casetas deben estar listas para su entrega a los adjudicatarios con tiempo de antelación suficiente antes de la inauguración de la Feria para su montaje -fachada, estructura y demás- y decoración.

En 2024 se establecía que las estructuras de las casetas se entregarían a los caseteros un mes antes del alumbrado -4 de mayo- aunque no hay una fecha fija y el artículo 97 de la Ordenanza reza que “el Ayuntamiento establecerá la fecha a partir de la cual se pueda realizar el montaje de las casetas de feria, en el acuerdo por el que determine las fechas de celebración de la Feria del Caballo. En defecto de esta determinación, el montaje de las casetas de feria podrá iniciarse 20 días naturales antes de la fecha establecida para el comienzo de la Feria”. Es decir, que como fecha tope -salvo que el Ayuntamiento diga lo contrario-, los caseteros deben poder comenzar el montaje de las casetas a finales del mes de abril.