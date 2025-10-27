Reunión del Ayuntamiento con caseteros y hosteleros: en busca del consenso para la Feria de Jerez 2026

La alcaldesa María José García-Pelayo, junto con los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar, y el delegado Francisco Zurita, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Casetas Tradicionales, la Asociación de Caseteros de Jerez y la Asociación de Hostelería, tras la reciente resolución a la denuncia del PCE por el reparto de las casetas en la pasada edición de la Feria del Caballo.

Durante el encuentro, la alcaldesa y un responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jerez han explicado a los caseteros los motivos por los que el gobierno municipal decidió allanarse en el procedimiento judicial abierto en su día por la adjudicación de las casetas. Esto es, principalmente, “evitar prolongarlo en el tiempo y que pudiera contaminar de alguna manera la imagen de nuestra Feria y la celebración de la próxima Feria”.

García-Pelayo también ha aclarado que “no se trata de ninguna irregularidad, sino de un defecto de forma porque con la nueva ordenanza es necesario presenta un informe justificativo de cada caseta y no una general, como entendíamos en un principio".

Todo ello, en boca de García-Pelayo, “demuestra que nuestra ordenanza es un acierto, porque con los informes individuales se gana en transparencia y se evita el amiguismo a la hora de elaborar el plano”, confiando en que “el trabajo de todos haga que se consolide de cara a la próxima Feria”.

Igualmente, la regidora jerezana ha explicado a los caseteros que “esta sentencia en ningún caso obliga a implantar el plano de 2024 a la próxima Feria ya que, el juez, en ningún momento, indica que el plano de este año sea irregular, ya que la normativa dice que el plano de la Feria del Caballo se actualiza año a año y que no existen derechos adquiridos por parte de los propietarios de las casetas”.

Así, ha aprovechado la reunión para pedir a los caseteros su “implicación y su ayuda para que la próxima Feria del Caballo siga creciendo tras el éxito de la de este año, que sigue recuperando esa esencia perdida años atrás”, afirmando que “la Feria no va a ser nunca perfecta, pero entre todos tenemos que buscar el equilibrio para que se acerque lo más posible a la perfección”.

Por todo ello, la alcaldesa ha indicado que “todas las decisiones que se tomen para la Feria del Caballo 2026 se harán desde el mayor consenso posible, recibiendo propuestas formales y trabajando mano a mano entre los caseteros y las diferentes Delegaciones del Ayuntamiento implicadas para tener una feria mejor que la de este año”.

El presidente de la Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez, Jesús Viloita, ha destacado el ambiente de diálogo "para intentar mejorar las cosas para el próximo año". "Entiendo que debe primar (en cuanto a la puntuación para decidir el plano de 2026) la antiguedad. También hay que valorar que quien explote la caseta, sea de Jerez, que la caseta tenga flamenco... La gente de Jerez que llevamos muchos años somos los que más trabajamos por y para la Feria. Y que la Feria de Jerez esté donde esté es, en parte, gracias a los caseteros", subraya Viloita. La asociación mantendrá una reunión con sus asociados, pero "es verdad que una de las cosas que debe tener más peso a la hora de valorar debe ser la antiguedad".

"Salimos contentos. Todo lo que sea diálogo y trabajar por mejorar la Feria es estupendo", añade el presidente, quien avanza que desconoce si algún casetero va a denunciar al Ayuntamiento por daños en la pasada Feria. Eso sí, remarca que "tenemos asociados que los últimos cambios les han perjudicado y a otros les ha beneficiado. Lo que pedimos es, a ser posible, que esas personas que se han visto afectadas se tengan en cuenta para mejorar su situación. Nos han dicho que lo estudiarán".