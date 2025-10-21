El Ayuntamiento de Jerez acepta que hubo irregularidades en las licencias de las casetas de la Feria de Jerez

El pasado 5 de mayo el Partido Comunista anunció que había presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el Ayuntamiento de Jerez por "el reparto arbitrario y sin criterio" de los espacios de las casetas en la Feria: "Creemos que las cosas no se han hecho conforme a la ley".

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Violeta Márquez, atendió a los medios en los juzghados de la avenida Tomas García Figueras para confirmar que la sentencia del juez que anula la configuración de la Feria del Caballo de este año les fue "entregada este pasado lunes día 20 por la tarde

Más de cinco meses después, una resolución de Alcaldía confirma que los argumentos de la demanda "se encuentran fundados en derecho" y que la "actuación municipal podría resultar contraria al ordenamiento jurídico vigente". "La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene criterios coincidentes con los alegados por la parte demandante. El allanamiento podría evitar la imposición de costas judiciales para el Ayuntamiento", recoge la resolución firmada por la alcaldesa, María José García-Pelayo.

La polémica por los cambios en el reparto de casetas en la Feria marcó las semanas previas a la celebración. El plano difundido por el gobierno local con la nueva distribución desplazó a algunas casetas "sin justificación", lo que provocó que empresarios y caseteros alzaran la voz con sindicatos y el PCE. Raúl Ruiz-Berdejo, entonces portavoz municipal de IU, denunció que "la ordenanza aprobada por el Partido Popular es taxativa y exige que el expediente incorpore un informe en el que técnicos del Área de Fiestas del Ayuntamiento hagan una propuesta del plano, aclarando qué espacio va a ocupar cada caseta y además justifique y motive, desde un punto de vista técnico, el porqué cada caseta ocupa un lugar determinado", añadió.

Este informe técnico "no existe", alertaron desde el partido. "Existe un informe en el que se bareman las casetas, pero en ningún caso incorpora, ni la propuesta de plano ni la justificación ni motivación del espacio que va a tener cada caseta. ¿Por qué? Porque el señor delegado, y lo dejó muy claro en el pleno extraordinario que celebramos en el Ayuntamiento, se ha encargado de repartir los espacios con los amigos", denunció Ruiz-Berdejo.

El delegado de Fiestas, Francisco Zurita, también se pronunció ante la polémica por el nuevo plano de la Feria de Jerez, un nuevo diseño del Real que justificó por "el interés general de los jerezanos". "El diseño de la Feria está muy bien pensado, muy meditado y obedece, por supuesto, al espíritu de las ordenanzas", declaró el concejal.