Gonzalo García-Pelayo grabará en Jerez la película 'Siete Jereles'

Con Jerez en su corazón, Gonzalo García-Pelayo siente la cultura y Andalucía por cada una de las venas de su cuerpo. Nacido en Madrid, vino a la localidad jerezana con 5 años, viviendo en ella hasta los 8 años en la Barriada España. Posteriormente, tras las segundas nupcias de su madre se marchó a Sevilla, ciudad de la que ha quedado prendado de por vida. Productor, escritor, editor, director de cine…Gonzalo García-Pelayo es un todoterreno de la cultura que lleva el sentimiento flamenco por el compás de su cuerpo.

No nació en Jerez, pero desde luego parece uno más.

- Mi familia entera es de Jerez. Viví muy poco, desde los 5 a los 8 años en la Barriada de España. Cuando mi madre se casó por segunda vez, nos marchamos a Sevilla. Luego me hice mayor, estuve en Madrid estudiando cine y todo lo correspondiente a las cuestiones cinematográficas.

Y se embarca en la aventura de hacer siete películas durante un año...

- Todo son viajes que he hecho a lo largo de mi vida. En todas esas rutas me planteaba que por qué no se habían hecho películas sobre esto y aquello. Las historias del cine siempre tienen que ver con la personalidad de los sitios. Cuando me separé de mi mujer, decidí asumir todos esos retos. Puse todas las historias en fila y comencé a buscar las fechas idóneas para realizarlas. Es decir, la primavera en Sevilla, el Festival de Jerez en febrero, rodar en Kazajistán en verano y la India entre diciembre y enero. La propuse el proyecto a Gervasio Iglesias, productor de las películas, y me animó muchísimo a llevarlas a cabo. Terminaremos con la salida de La Macarena de Sevilla.

¿Y cuál es el nexo de las películas que está llevando a cabo?

- Son experiencias personales de mis viajes, pero la alegría tiene mucho que ver. Tengo un espíritu optimista. Hay películas dramáticas también en las que no se para de llorar por las desapariciones de los seres queridos. José de los Camarones será el protagonista de 'Alma Quebrada'. Encarna a una persona que se enfrentó a la vida, sin necesidad de huir del dolor.

En 'Siete Jereles' habrá lugar para el flamenco ¿no?

- Por supuesto. Los antecedentes de la película que rodaremos en Jerez se ven en 'Nueve Sevillas', que ya comenzó su recorrido por Festivales, además de que se proyecta en bucle en el Museo Reina Sofía. Mi sobrina Pilar me animó a rodar en Jerez, hemos mirado las fechas y comenzaremos aproximadamente el 10 de febrero. El Festival será el contexto porque no es un documental en sí del Festival. Es una oportunidad magnífica para que la gente vea cómo la ciudad entera vibra con el flamenco.

Entre sus próximos proyectos está la producción del nuevo disco de José de los Camarones...

Es un sabio de los de verdad. Fue una revelación conocerle. Estábamos preparando 'Siete Jereles' y nos reunimos en Jerez con mis primos. Escuchamos varias cosas de él y de Luis de Perikín. José me fascinó por su manera de hablar y cantar. Me parece un ser humano impresionante. Desde aquello, decidí contar con él para el making off de 'Así se rodó Carne Quebrada' y él pone voz al single 'Ave María Magdalena', teniendo una secuencia importante cantando el tema musical. Una canción que habla del amor del alma. Ha sido una experiencia maravillosa contar con él.

¿Hay posibilidad de que las siete películas incluyan algo de la zambomba jerezana?

- Al final, en vez del año de las siete películas terminaremos haciendo nueve o diez (risas). Nos hubiera encantado meter también algo de la zambomba jerezana, pero ahora mismo estoy montando otras de las que hemos rodado. En 'Siete Jereles' cabe todo lo que se encuentre dentro del marco del flamenco.

¿Qué le pide al nuevo año Gonzalo García-Pelayo?

- Por lo pronto acabar este largo proyecto cinematográfico en fechas. Queremos terminarlas prácticamente de cara al próximo verano. Además, contamos ya también con una gran presentación en la Cineteca de Madrid cuando las terminemos. Será toda una experiencia presentarlas todas de golpe.

Gervasio Iglesias, productor del proyecto cinematográfico

Gervasio Iglesias cuenta con una dilata experiencia en la producción cinematográfica. Director y productor ejecutivo de La Zanfoña Producciones, es miembro de la Academia Europea de Cine y de la Academia de Cine de España. 'La Isla Mínima', '7 Vírgenes' y 'Grupo 7' son algunos de los largometrajes que ha producido. Para Gervasio, el proyecto de Gonzalo García-Pelayo "es realmente fantástico. Es una idea disruptiva y muy especial sobre la forma de producir y narrar. Es interesante, sobre todo que ahora está todo tan homogenizado. Es una propuesta que me apetecía mucho llevar a cabo".

Alegría, música y personalidad, tres elementos que para el productor estarán presentes en las siete películas. "El cine de Gonzalo está lleno de alegría. La música es esencial también en estas películas. Considero a García-Pelayo un hombre underground del Renacimiento porque toca muchas disciplinas. Todas esas propuestas están fuera de los márgenes comerciales y coincidimos a nivel musical. La mayoría de los artistas que participan se alejan del discurso dominante. Por ejemplo José de los Camarones, aniquila ese discurso dominante, es una divergencia cultural que es un balón de oxígeno".