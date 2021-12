El jerezano José de los Camarones prepara nuevo disco para 2022

Pureza, sabiduría y espiritualidad. Cuando uno habla con José de los Camarones se siente en paz consigo mismo, es el aprendizaje a través de sus respuestas, de su manera de sentir la vida y amarla. El cantaor ha lanzado el primer single del nuevo disco en el que se encuentra trabajando, 'Ave María Magdalena' y que espera lanzar en 2022.

Con letra de Antonio Romera 'Chipi', de La Canalla, la música de José de los Camarones, la producción de Gonzalo García-Pelayo y los arreglos de Pepe Ortega y Josema Pelayo, el single es la canción original compuesta para la película 'Así se rodó Carne Quebrada', la tercera de las siete películas que Gonzalo García-Pelayo se ha propuesto rodar entre abril de 2021 y abril de 2022.

'Ave María Magdalena' le canta a una de las últimas mujeres que acompañó a Jesucristo. Una letra que José de los Camarones expone a través de su cante jondo. "Me parece una letra fantástica. El mensaje de la canción es colocar a María Magdalena en un sitio privilegiado porque fue una de las mujeres que dio el callo con Jesucristo Nuestro Señor. Posee una profundidad, antropología y etimología, que hay que saber discernir, descubrir el mensaje que contiene"; señala el cantaor.

Para él, "uno siempre tiene que rebuscarse en su interior, ser honesto consigo mismo. Si esto yo no lo hago a un nivel espiritual no sabría hacerlo. Todo fluye de forma sobrenatural. Cuando todos los elementos de la vida, de la luz, del sol, las estrellas, los seres humanos…todos esos componentes a mí me hacen vibrar, y ayudan a que todo salga hacia delante”.

De su próximo trabajo, el cantaor jerezano confiesa que se trata de "un disco en el que se puede esperar de todo. Hay una gran química y honradez en todo lo que se está haciendo. Se van a partir algunos protocolos, en el mundo purista del flamenco, habrá sorpresas. El quid de la cuestión es que no me salgo de mis cánones ni principios. En una soleá, un martinete...pues sonará un poquito de percusión, pero cada cual hace su cometido. Yo hago lo mío expresando el dolor y la alegría, pero sin salirnos de los esquemas, porque la música es universal. Cada cual expresa las alegrías y el dolor como uno siente". Asimismo, adelanta que "habrá grandes artistas, pero de momento estamos liados con ello”.

Que un tema forme parte de una película, siempre es algo especial, algo que José de los Camarones ha podido ir comprobando. "Es genial que una canción forme parte de una película. Son muchas horas de dedicación, meditación y trabajo. Es como el que hace un huevo frito, pero para hacer ese huevo hace falta tener arte para que salga con puntillita, que está riquísimo. El tato Gonzalo García-Pelayo lo está haciendo todo perfectamente, componiendo todo de manera meticulosa".

'Así se rodó carne quebrada', un título muy significativo para el propio cantaor, al tratarse de un reflejo del alma del ser humano. "La carne cuando es joven, todo le viene bien, pero a través de los años, la carne va mermando. Uno tiene que recapacitar y ser honesto, dejar de lado el egocentrismo, el odio y la rabia, porque ya la carne en sí no tiene fuerza, lo único que puede alimentar a la carne es el alma. Eso es lo que da empuje para salir hacia delante. La carne se quiebra”.

El 2022 será un año en el que se podrá escuchar el nuevo disco del cantaor, un futuro al que el jerezano le pide "salud y libertad, que haya amor, fraternidad, dejemos las tonterías a un lado que ya están pasando muchas cosas. Vamos a amarnos, el amor cubre multitudes de faltas".