Laura Álvarez, primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, ha presidido este lunes el homenaje al bailaor y maestro Fernando Belmonte, acto impulsado por la institución municipal y Espacio Expoflamenco en el marco del XXVII Festival de Jerez.

Belmonte ha recibido de manos de la teniente de alcaldesa un placa donde puede leerse “por una vida dedicada al arte de la danza y el flamenco que ha sabido transmitir siempre con amor y elegancia”.

El acto celebrado en la Bodega San Ginés ha contado, además, con la presencia de Isamay Benavente, directora del certamen, y José María Castaño, en representación del Espacio Expoflamenco.

En su intervención la directora del Festival de Jerez apuntó que “todo acto de reconocimiento es poco para todo lo que ha hecho”. A su juicio, es de “justicia” no sólo destacar su relevante papel artístico como bailaor, sino “su generosidad para volver a Jerez y poner en marcha su academia”. “Muchos bailaores le deben mucho”, ha indicado.

Castaño ha hecho referencia al papel desempeñado por Angelita Gómez a la hora de impulsar este homenaje, además del Ayuntamiento de Jerez y Espacio Expoflamenco. En su semblanza sobre su relevante trayectoria artística ha hecho hincapié en los 10 años que estuvo como primer bailarín de la compañía de Antonio, así como el hecho de que formara pareja con María Rosa.

Castaño también ha mencionado su apreciada labor como docente que se plasmó, entre otros hitos, en la creación del Ballet Albarizuela por donde pasaron importantes artistas como Joaquín Grilo y Sara Baras, entre otros.

Asimismo, ha recordado que en 2010 el Festival ya le organizó una gala homenaje en el Teatro Villamarta con un espectáculo que, bajo el título 'Reencuentro' volvió a situarlo sobre el escenario junto a algunos de sus aventajados discípulos.

Tras sus palabras de agradecimiento, Belmonte dijo estar “orgulloso de todo lo que he hecho por Jerez”. Recordó que, a su vuelta a Jerez, “se encontró con unos alumnos que no eran normales. No eran niños, eran unos viejos y por eso puede hacer con ellos flamenco, clásico español, todos los estilos de danza”.