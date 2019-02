“¿Un quejío? El de Morente por seguiriyas”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Lo puedo resumir con dos palabras, mi casa. Llevo veintitrés años viniendo y cada año vamos aportando cosas nuevas. En su momento fue Kojima, luego los talleres coreográficos que se han convertido en tradición, las propuestas como Flamenconautas, y bueno, lo último es que este año vengo como padre. Ese es el lacito de mi relación con el Festival.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–Flamenca no se me viene ninguna, las letras que odio suelen ir más por reggaetón, el flamenco es pura cultura y cada letra es una sentencia, o bien en el sentido oscuro o bien en el sentido luminoso.

-¿La que más le gusta?

–Me quedo con los tangos de Camarón, ‘Rosa María, Rosa María, si me quisieras, qué feliz sería...’.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Ya me ha tocado cientos de veces en esta vida. Me tocó cuando empecé a bailar con 5 años, me tocó desarrollando mi carrera habiendo nacido donde nací, me tocó entrando en el Ballet Nacional, me tocó a nivel personal superando pruebas muy duras, y me ha tocado con mis hijas, con sus madres, mi profesión, mis alumnos...

-¿Una berza o un puchero?

–Soy más de puchero calentito.

-Dígame una manía que tenga antes de subir al escenario..

–Ahora ya no tengo pero un tiempo en el que sí. Cuando llegué al Ballet Nacional vi que mis ídolos, antes de salir al escenario se santiguaban tres veces. Yo soy profundamente agnóstico, pero como los veía, lo hacía también hasta que un día, recién santiguado, en la primera pirueta pegué un traspiés. Ya no volví a hacerlo más.

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Sin ninguno, para mí son todos imprescindibles.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–Los conciertos con Vicente Amigo, compartir escenario con Enrique Morente o los más de 60 espectáculos que tengo. También esos ratos mágicos en clase con mis alumnos, ahí he disfrutado como nadie.

-Un genio o artista no reconocido...

–Más que no reconocido me acuerdo de gente que tenía talento y no supo aprovecharlo.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Cambiaría de país (risas).

- El braceo de...

–Antonio ‘El Bailarín’.

-El quejío de...

–Una seguiriya de Morente me ponía los pelos de punta.

-Una falseta de...

–Vicente Amigo.