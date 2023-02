Soraya Clavijo regresa al Festival “para mostrar una mujer diferente”

A sus 46 años, Soraya Clavijo reconoce ser “una mujer diferente”. Los cambios producidos en su ser se manifiestan ahora en su baile, un baile que regresa por fin al Festival de Jerez tras catorce años de ausencia. Sí, catorce años han pasado desde su última creación en solitario, aquel ‘Por la carreterita vieja’, en la que la voz del añorado Fernando de la Morena le hizo volar.

Ahora y superagradecida al festival “porque necesitaba esta oportunidad”, la jerezana estrena ‘Odisea’, un espectáculo que trata “sobre una mujer inmersa en esa lucha de cumplir sus sueños, una mujer que ha sufrido mucho en el tránsito de su vida pero que ha conseguido ser autosuficiente, sin sometimiento y con un fuerte carácter”.

“No estamos hablando de un espectáculo técnico, sino un espectáculo emocional, emotivo, donde tocamos varios palos del flamenco, la caña, la seguiriya, las alegrías, los tangos, soleá, una zambra...”, añade.

La principal diferencia de esta nueva creación está en ella misma “porque vamos a ver una Soraya completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, es como un reciclaje que me he hecho al cien por cien. Ya tengo una trayectoria, unos conocimientos y necesitaba renacer. Llevo 25 años pisando los tablaos, y toda esa experiencia, con los referentes que he tenido y los compañeros con los que he trabajado, también se va a ver reflejado en Odisea. Es el escaparate de la mujer que soy actualmente”.

La jerezana vive “un momento muy bueno, quizás ahora mismo estoy en la punta del Everest”, algo que ha conseguido también “con este espectáculo, porque me ha hecho mirar hacia dentro y encontrar partes de mí que no conocía. He visto todo el conocimiento adquirido, de flamenco y de danza, todas mis emociones y todos mis miedos y todo eso lo he sacado fuera”.

Es un montaje más emotivo que técnico, pero no pierdo mi esencia, la que es flamenca muere flamenca”

Para la ocasión, le acompañarán las guitarras de Luis Medina y José Luis Medina, la percusión de Paco Vega y el cante de Manuel ‘Niño de Gines’, José Méndez, “que me hará una soleá”, y con Angelita Montoya, “con la que he preparado una zambra”.

Además, el elenco cuenta también con el violín de Bernardo Parrilla “que para mí ha sido un regalo porque nunca había trabajado con instrumentistas y compartir el baile con el violín me ha hecho encontrar unas emociones increíbles”.

Soraya Clavijo reconoce que este proyecto “lo tenía preparado desde hace años”, si bien de cara a este Festival “lo he renovado bastante, le he añadido cosas y creo que ha quedado más redondo”.