Alba Bazán: “Me gustan mucho las mujeres cantaoras y la innovación”

Alba Bazán (Sanlúcar, 1992) debuta en Jerez con un recital de cante sin amplificación acústica. Anteriormente ha estado en La Guarida del Ángel como cantaora de acompañamiento al baile, pero esta es la primera vez en solitario, y lo hace por la puerta grande, en el Palacio de Villavicencio. La artista, que vive en Sanlúcar muy cerca del mar, su gran inspiración, reconoce sentirse ilusionada con esta oportunidad. Su formación profesional en el flamenco comenzó a los 15 años, con el guitarrista Manuel Lin, pero la fiebre del cante le viene por su abuela Rosa, que fue su gran maestra en la infancia.

Ella no pudo subirse a los escenarios, pero Alba Bazán recoge el testigo de este sueño y ofrecerá un recital con aires sanluqueños, con fuerte presencia de los estilos de esta tierra hermana, como las rosas, el mirabrás, los caracoles y las romeras.

Pregunta.¿Cómo afrontas esta primera vez en el festival?

Respuesta.Pues con un poquito de nervios pero con mucha responsabilidad e ilusión, para mí es un paso importante estar dentro de la programación del Festival de Jerez.

P.¿Y qué vamos a ver en tu recital? ¿Cómo lo planteas?

R.Pues en el recital habrá un poquito de todo, pero como siempre, llevo por bandera los cantes de mi tierra, Sanlúcar. Estos palos son las rosas, el mirabrás, los caracoles y las romeras. También cantaremos un poquito por seguiriya, ya que estamos en la tierra donde se vive este cante.

P.El sueño de tu abuela era el de ser cantaora, ¿te impulsó para serlo tú?

R.Sí, yo he cantado desde que empecé a hablar por ella, porque mi madre se iba a trabajar y me dejaba con ella. Ella tenía una voz muy bonita y toda la vida le ha gustado cantar flamenco, le gustaba la copla. Pero fue una época, como digo siempre, difícil para la mujer. Ella se dedicó a cuidar a sus hijos y poco más. Nunca se pudo dedicar de forma profesional a esto.

P.¿Eres la primera persona en tu familia que se dedica al cante?

R.Sí, así es. Llevo esa penita de que ella no me vio en el escenario, pero siempre está conmigo.

P.¿Cómo se llama tu abuela?

R.Rosa. Además lo llevo tatuado en la muñeca y cada vez que canto algo se ve.

P.¿Tenías como objetivo venir a Jerez?

R.La verdad es que me llamaron y me puse súper contenta. Yo empecé en los concursos de la mano de mi guitarrista Manuel Lin. A los 18 años empecé a ganar premios, en toda la geografía andaluza y parte de Extremadura, Madrid y País Vasco, donde también tengo un segundo premio.

P.¿Y algún premio en especial que te haya hecho ilusión?

R.Ganar las Noches de Bajo de Guía aquí en mi tierra para mí fue muy importante. Además, solo tenía 19 años.

P.¿Cómo cantas ahora y qué proyectas para el futuro?

R.Esto es una lucha diaria. A mí me gustaría, como a cualquier artista, llenar conciertos y que me escuchara todo el mundo, pero por lo pronto me conformo con ser feliz con lo que hago. Me encantaría ir por todo el mundo, que la gente vaya a verme y disfrute con lo que hago.

P.¿Tienes algún sueño en especial, cantar con alguien o en algún lugar?

R.Admiro a todos mis compañeros, para mí sería una suerte estar con cualquiera de los del panorama flamenco. Pero si te digo algún sueño, sería cantar en el Palau de la Música.

P.¿Quiénes son tus referentes, del pasado o del presente?

R.A mí me gusta mucho Pastora Pavón ‘La Niña de los Peines’, La Sallago. Me gustan mucho las mujeres cantaoras. También Manuel Vallejo, Pepe Pinto. Y de la nueva generación, me gusta mucho María Terremoto o May Fernández. Hay mucha variedad de cantaores, de todos me gusta algo.

P.¿Cómo ves la escena flamenca actual?

R.Pues me gusta mucho la personalidad que cada uno le da a su cante. Pienso que eso es lo que hay que darle, su personalidad. Sin salir de la base, pero también me gusta la innovación. Hay que salirse un poco y romper el molde, ¿por qué no? Me gusta mucho lo que están haciendo ahora.

P.¿Y algo que te gustaría que funcionara mejor?

R.Ya que el flamenco es Patrimonio de la Humanidad, que se le diera más importancia y se luchara más por él.

P.Has cantado en Francia, ¿cómo fue esta experiencia?

R.Muy bien. En el extranjero el flamenco se valora mucho, hay mucha admiración y respeto.

P.¿Qué cosas te inspiran, más allá del flamenco y de la música?

R.Pues la vida misma. Necesito la brisa del mar, todos los días doy mi paseo por la playa, la necesito para inspirarme