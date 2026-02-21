El "alma" del Festival de Jerez: entrega de premios a los artistas más destacados de la pasada edición

Marco Flores recoge el Premio de la Crítica, organizado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de la ciudad y el Consejo Regulador del Vino.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha presidido el acto de la entrega de premios a los artistas más destacados de la pasada edición del Festival de Jerez a los bailaores Manuel Liñán, Marco Flores y Estela Alonso, el cantaor Juan de la María, además de los guitarristas Rafael Rodríguez y Jesús Torres.

El acto ha contado, además, con la presencia de los tenientes de Alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y Carlos Granados, director del certamen. Estas distinciones, en sus diferentes categorías, han sido concedidas por iniciativa de las entidades colaboradoras de la muestra y empresas privadas de la ciudad.

“Sois el alma del Festival. Este es un Festival con alma y el alma sois vosotros”, ha señalado la alcaldesa a modo de felicitación a los artistas premiados. “Jerez es otro planeta, parafraseando a Lola Flores, y el Festival también lo es”. A su juicio, la muestra jerezana “se ha consolidado y no deja de crecer, de innovar, abrir puertas” y poner el énfasis “en ciertos valores”. A este respecto, ha señalado que la cultura es un motor de “transformación de la sociedad” en una ciudad que la respira como forma de vida.

María José García-Pelayo ha calificado que el certamen, en esta 30 edición que arrancó este viernes con Manuela Carpio en el Teatro Villamarta y finalizará el sábado 7 de marzo, es “integrador, inclusivo y participativo”. A modo de muestra de ese carácter participativo ha mencionado la inclusión del Teatro de La Gotera de Lazotea, escenario de la entrega de premios y donde están programados por primera vez dos actuaciones del ciclo Piano Flamenco en este equipamiento cultural del barrio San Miguel. Un hecho que forma parte de la iniciativa municipal de extender la actividad flamenca a otras zonas de la ciudad. Para la primera autoridad municipal, “el flamenco es una oportunidad de futuro”.

El cante de Juan de la María

El acto de entrega de los galardones -celebrado en el Teatro La Gotera de Lazotea y presentado por el periodista y crítico de flamenco, Juan Garrido- comenzó con la entrega del Premio Mejor Cante de Acompañamiento -que concede la Federación Local de Peñas Flamencas que preside Jesús López- al cantaor Juan de la María por su actuación sobresaliente en el montaje Muerta de amor de Manuel Liñán. El cantaor jerezano, previamente, ofreció una pincelada de sus dotes artísticas cantando por martinete y bulerías acompañados por la guitarra de Fernando del Morao y las palmas de Israel López y Lúa.

A la lista de premiados por su destacada actuación en la pasada edición del Festival de Jerez también se suma el peculiar toque de Rafael Rodríguez, Premio Guitarra con Alma que concede la Academia de Guitarra Flamenca José Ignacio Franco. Los críticos destacaron su participación en el espectáculo La edad de oro. 20 Aniversario de Israel Galván que se puso en escena en el Teatro Villamarta.

En cambio, el premio a la Mejor Composición Musical, que en esta edición concede el Festival de Jerez, ha correspondido al guitarrista Jesús Torres, que formó parte del equipo artístico de CreaVIVA de Rafaela Carrasco. El galardón entregado por Carlos Granados fue recogido por Isabel Bayón, dada la imposibilidad de Jesús Torres de estar presente debido a sus compromisos artísticos.

La bailaora Irene Olivares se hizo acreedora al Premio Revelación -que también otorga la federación que agrupa a las entidades flamencas-, por su actuación en el Centro Cultural Don Antonio Chachón, dentro del ciclo De Peñas. El Premio Artista Revelación, concedido por Bodegas González-Byass tras votación de los críticos especializados, recayó en la bailaora Estela Alonso por A mi manera 2.0 que pudo verse en Sala Compañía.

Por su espectáculo Tierra Virgen Marco Flores ha recibido el Premio de la Crítica, organizado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de la ciudad y el Consejo Regulador del Vino. El galardón –Catavino de Plata y el correspondiente diploma acreditativo- fue entregado por Juan Zarzuela, miembro de la directiva de la Cátedra de Flamencología de Jerez; y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Vino.

Finalmente, Manuel Liñán recibió el Premio del Público de Diario de Jerez, otorgado mediante votación de los espectadores, por su espectáculo Muerta de amor que pudo verse en el Teatro Villamarta. Este galardón fue entregado por Miguel Berraquero, gerente de Diario de Jerez, y la alcaldesa María José García-Pelayo.

Todos los artistas galardonados han tenido palabras de agradecimientos por el reconocimiento a su trabajo, fruto de un esfuerzo continuo de aprendizaje y perfeccionamiento. Especialmente emotivas fueron las intervenciones de quienes suelen estar en un segundo plano como parte de un equipo artístico más amplio. Los premios del Festival suponen, en algunos casos, el lanzamiento de una prometedora carrera artística y, en otros, la consolidación y el reconocimiento del trabajo desarrollado en los últimos años.