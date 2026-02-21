Actuación de Juan de la María en la entrega de premios del XXIX Festival de Jerez

El Teatro La Gotera de Lazotea (calle Molino de Viento) acogió este sábado por la mañana la ceremonia de entrega de los premios de la edición XXIX del pasado Festival de Jerez.

Entre los premiados, estaba el cantaor jerezano Juan de la María, que se alzó con el reconocimiento al mejor cante de acompañamiento por su actuación en la compañía de Manuel Liñán.

Durante el acto, al que asistió entre otros, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se reconoció además a la bailaora Irene Olivares, que gracias a su interpretación en el Centro Cultural Flamenco Don ANtonio Chacón se alzó con el premio revelación del ciclo de Peña en Peña organizado por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez.