Andrés Marín y Ana Morales recrean la Madrugá de Sevilla en ‘Matarife/Paraíso’

Andrés Marín y Ana Morales se presentan este jueves 26 en el Teatro Villamarta con su particular recreación de la Madrugá de Sevilla en Matarife/Paraíso, mientras que sobre el escenario del Centro Social Blas Infante, la jerezana Carmen Herrera estrena Gherrera, su propuesta más personal.

Andrés Marín y Ana Morales en Matarife/Paraíso transportarán al espectador a la Madrugá de Sevilla. Será a través de la coreografía y el cante pero, para hacerlo más evidente, sonará también la corneta. No obstante, esa exaltación de la sevillanía a través de la Semana Santa no es el único concepto que sirve de guía a esta propuesta que cuenta con los escritos de Laurent Berger, director teatral francés. También aparece La divina comedia de Dante -con ese Paraíso y sus nueve círculos concéntricos, la figura de los matarifes, la Virgen…-. Todo ello convierte a este espectáculo en una exploración de lo sagrado y lo pagano, sin dejar a través los deseos, ideales y obsesiones que mueven al ser humano.

“Es una pieza particular. Se centra mucho en la Madrugá, muy iconoclasta”, ha afirmado Andrés Marín. No es la primera vez que el bailaor sevillano introduce la temática cofrade en sus obras, ya que la usó en su pieza La pasión según se mire. Y es la música y los símbolos propios de la Semana Santa lo que constituye el paraíso personal de Andrés Marín.

En Matarife/Paraíso Andrés Marín y Ana Morales, dos figuras que obtuvieron el Premio Nacional de Danza en 2022 en Creación e Interpretación, respectivamente, comparten una obra compleja por la variedad de sus conceptos, materiales y símbolos diferentes que la conforman. Sobre el escenario del Teatro Villamarta, ambos bailaores estarán acompañados por Antonio Campos (cante, guitarra, bajo y percusión), Susana Hernández 'Ylia' (teclados y electrónica y espacio sonoro) y Daniel Suárez (percusión).

“Parto de la idea del paraíso para crear mi propio paraíso”, ha señalado Marín. En esa “abstracción absoluta” y fuerte presencia del “imaginario andaluz” -como ha afirmado Ana Morales- también están muy presentes los matarifes, oficio ejercido por muchos gitanos, y Andrés Marín los utiliza como metáfora para dar por finiquitada la idea idílica del paraíso y abordar el suyo propio. No obstante, en esta obra “se tocan muchas capas” del ser humano: animalidad, el deseo, lo prohibido. En definitiva, todo aquello que, “a veces, reprimimos”.

Carmen Herrera en el Centro Social Blas Infante

Abrirá la programación de este jueves 26 en el Centro Social Blas Infante la bailaora Carmen Herrera con el estreno de Gherrera, su tercer montaje en la muestra tras Raíz y pureza y La luz que me alumbra. En Gherrera, la bailaora jerezana ofrece su lado más personal e incluye diversos episodios de su vida. Esas vivencias se trasladarán al escenario, donde intentará plasmar las emociones que la sacuden por dentro. “Quiero liberarme, soltar toda la lucha”, ha asegurado.

En el elenco que comanda Carmen Herrera figuran el cante de Manuel de la Nina, Pepe de Pura y José Mijita. El acompañamiento musical será cosa de Manuel Valencia, a la guitarra, la percusión de Carlos Merino y las palmas de Javi Peña.