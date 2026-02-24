Cartografía emocional de la familia, el último espectáculo de Julio Ruiz

La familia. Un cuento de Julio Ruiz podrá verse este miércoles 25 de febrero en el Centro Social Blas Infante, en el marco del XXX Festival de Jerez. El espectáculo llega a Jerez tras su exitoso estreno en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid en junio de 2025. La familia integra escritura, danza, performance y flamenco, reflexionando sobre la herencia, el poder de la sangre y los legados emocionales que se transmiten de generación en generación para, en palabras de Julio Ruiz, "dinamitarlos". El tema central de la obra es la relación entre las tres mujeres de la familia del coreógrafo y bailaor, cuyas interacciones han marcado su destino y camino. "Un espacio donde los límites entre lo humano y lo animal se desdibujan", explica el artista sobre la pieza.

La coreografía es una continuación de la búsqueda personal y artística que Julio Ruiz (Almería, 1993) inició con Tocar a un hombre, su anterior espectáculo, que le consagró como referente de la nueva generación de la danza en España y se presentó en festivales y espacios como el Sadler's Wells londinense. Identidad, género y dinámicas relacionales dentro del contexto flamenco, son una constante en su carrera, siempre desde un enfoque transformador.

El artista, con una trayectoria de creación escénica que se remonta a 2014, subraya que trabaja "desde la herida, entre la luz y la oscuridad, entre la comedia y la tragedia. Sus trabajos parten de las vivencias cotidianas para intentar cristalizarlas en, quién sabe, algo extraordinario".

Recientemente, Julio Ruiz se ha convertido en el primer bailaor y coreógrafo de flamenco del mundo en ser becado por el Centre National de la Danse y la Cité International des Arts de Paris. Estas prestigiosas instituciones francesas han reconocido así el talento innovador del coreógrafo y han favorecido la creación en residencia de este último espectáculo, que también ha sido coproducido por la Cité Internationale des Arts, Manoir de la Moissie y Centro Coreográfico Canal.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Bailarín Sobresaliente del Concurso de Jóvenes Flamencos Desencaja 2014, el Premio ¡Explosivo! del Certamen Coreográfico de Madrid, el Premio Velo del Certamen Coreográfico de Valladolid y el Premio Bionic Festival. Asimismo, ha obtenido primeros y segundos premios en el Concurso de Jóvenes Flamencos de Málaga y el Segundo Premio del Concurso Internacional de Flamenco de Almería, además de ser finalista en el Festival Internacional del Cante de las Minas. En 2025, el espectáculo La familia. Un cuento de Julio Ruiz fue distinguido con el Premio PAD a Mejor Vestuario, otorgado a Ernesto Artillo.