El Festival de Jerez, una 30 edición para 2026 "diversa y valiente"

Jerez ya siente la 30 edición del Festival de Jerez. El Teatro Villamarta ha sido el escenario para su presentación, un evento que coloca a la ciudad como capital indiscutible del flamenco en el mundo. Del 20 de febrero al 7 de marzo de 2026, las calles se llenarán de espectáculos por un Festival que, en palabras de Carlos Granados, director del Teatro Villamarta, "abraza todas las miradas, es diverso y valiente. Un Festival que respeta la tradición sin dejar de mirar al futuro. 30 años siempre teniendo el flamenco en el corazón".

Granados ha invitado a la ciudadanía a dejarse "sorprender" y disfrutar del Festival "sin prejuicios". "El flamenco es de todos y de todas, es de todo aquel que lo siente como propio", subraya el director. Granados ha anunciado que serán 48 espectáculos, 15 estrenos y dos presentaciones de discos. Además, en la 30 edición se celebrará un ciclo de piano en el Teatro La Gotera de Lazotea, que se suma en 2026 a los espacios del Festival.

Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), ha recordado que "profesionalmente ya he vivido más de 20 ediciones y mi trayectoria está muy vinculada al Festival. Siempre que vengo a Jerez, vengo a mi casa". El director del IAF ha puesto en valor la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía en la programación y ha subrayado que "para mí, el Festival de Jerez es el gran festival de la danza del mundo".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha aplaudido el diseño del cartel de Daniel Diosdado y ha recordado fechas "redondas" que la ciudad está celebrando en torno al flamenco, como el décimo aniversario como Bien de Interés Cultural de la zambomba, los 15 años desde que la Unesco declaró el flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el centenario del nacimiento de Antonio Gallardo y los 600 años de la llegada del pueblo gitano.

Pelayo ha puesto énfasis en el "trabajo para proteger nuestras raíces y reconocer todos los nuevos valores que difunden nuestra cultura. Tenemos que hacer que la gente de Jerez disfrute del Festival. Un Festival de máximo nivel, de altura. Hay que llenar las calles de Jerez de mucho arte, porque tenemos una seña de identidad única: el flamenco".