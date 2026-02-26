Lela Soto: “Ahora los gitanos estamos de moda”

Justo cuando se cumple un año del lanzamiento de su primer disco, Lela Soto estará subida al escenario celebrando este aniversario. La artista, hija de Vicente Soto ‘Sordera’, está orgullosa de ser digna representante de su dinastía familiar, pero Lela Soto lo hace a su manera. “Como chavala inquieta de la época en la que nací, me he alimentado de muchísima música”, declara días antes de su recital en los Museos de la Atalaya, el próximo 27 de febrero. La cantaora es curiosa, abierta a muchas músicas y devota de su saga. Gran conocedora del flamenco y permeable a adaptarlo con matices actualizados a su tiempo. “El flamenco es tan maravilloso, tan puro, que primero tienes que conocerlo y ya luego hacer lo que quieras”. El fuego que llevo dentro es un disco de flamenco ortodoxo, con guitarras, palmas y alguna percusión, un trabajo muy desnudo. Un disco que no suena como a los de su abuelo aunque cante los mismos palos. En el recital estará acompañada por artistas invitados como Vicente Soto, Luisa Heredia, Diego del Morao, Curro Carrasco, Antonio Malena y David Cordero. A la guitarra estará Rubén Martínez, además de la percusión de Ané Carrasco y las palmas de Reyes Moreno y Juana Gómez. En los coros, Belén de los Reyes y Manuela Carrasco.

Pregunta.Llevas muchos años cantando y recorriendo escenarios pero este es tu primer trabajo, ¿tenías ganas?

Respuesta.Tenía muchas ganas de darle forma a lo que yo siento ahora mismo y poder demostrar quién soy yo con mi letra y mi música. Era algo en lo que llevo trabajando y pensando prácticamente desde que empecé a cantar.

P.¿Por qué esta eclosión artística en 2025?

R.Siempre he tenido claro que el primer disco que yo hiciera tenía que ser un homenaje a mi familia, quería estar lo suficientemente madura como para poder hacer un trabajo del que yo me sintiera orgullosa cuando lo escuche dentro de 20 años. Merece tiempo, dedicación y estar lista como mujer y como cantaora. He invertido mucho tiempo, me he dedicado a mi profesión, he estudiado muchísimo para poder hacer las cosas con conciencia y, por supuesto, dándole mi manera personal.

P.¿El homenaje a tu familia es como un agradecimiento?

R.Es algo que yo tenía súper interiorizado, ellos son el espejo donde yo me miro. Admiro muchísimo a todos los artistas de mi familia, tanto a las mujeres, que han podido salir adelante porque se lo han permitido como a las que no. Y también a los hombres, por supuesto, mi padre, mi tío Sorderita, mi abuelo, el patriarca. Son una parte de mí y era importante que ellos estuvieran en mi primer disco.

“Quería darles voz a las mujeres de mi familia, que han sido creadoras de estilos de cante”

P.¿Qué ha pasado con la carrera artística de las mujeres de tu familia? ¿Se ha quedado oculto mucho talento?

R.En mi familia había mujeres con muchísimo talento, como mi tía María Bala. Era una mujer que tenía un estilo personal y único de cantar, pero por nuestra cultura, por las costumbres y la época en la que nació, no se le permitió cantar de cara al público. Hasta los 70 y pico años no se subió a un escenario. Una de las ideas que yo tenía era darle voz a eso, a las mujeres de mi familia que han sido creadoras incluso de estilos de cante.

P.¿Para ti ha sido un camino más fácil?

R.Claro, yo estoy ahora mismo en un punto de empoderamiento. Soy la única de mis amigas que canta ahora mismo, y soy mujer, y gracias a Dios, ahí estoy. Para mí es un orgullo total seguir seguir la saga de los Sorderas, como mujer, la última heredera.

P.¿Qué es para Lela Soto estar empoderada?

R.Para mí estar empoderada es poder dar voz, poder transmitirle a toda la gente joven y a todas las mujeres que yo estoy aquí para representarlas a ellas como la voz que nos han podido tener nuestras abuelas, tías o madres. Ser portavoz de todo lo que esas mujeres nos han podido hacer.

P.¿Qué alegrías te ha traído el disco en este año de recorrido?

R.Mi corazón está súper lleno, ha sido el mejor año de toda mi vida. O sea, que ha merecido la pena el tiempo, las lágrimas, el pelo que se me ha caído y los kilos que he engordado, porque de verdad que estoy viviendo un montón de cosas nuevas.

P.Estuviste hace unos días en La Moncloa cantando Gelem, gelem en una celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a Europa, ¿cómo fue la experiencia?

R.Había mucho age, el Presidente (Pedro Sánchez) fue muy enrollado. Desde que empezó el evento tuve la piel de gallina, porque es que no te imaginas lo que se respiraba, y que el pueblo gitano tuviera ese reconocimiento ya era ahora. Hay muchos gitanos y gitanas que pasan muchas fatigas, y por más que luchan por integrarse lo pasan mal. Tengo 33 años y gracias a Dios no lo he vivido de esa manera tan fuerte, pero hay gitanos que lo han pasado verdaderamente mal. Franco fusilaba a la gente por ser gitana.

“He sentido racismo, sobre todo de más chiquitilla”

P.¿Has sentido alguna vez discriminación por ser gitana?

R.Yo sí lo he vivido, he sentido racismo sobre todo de más chiquitilla. Era la única gitana de mi colegio, sabían que mi padre era cantaor, inevitablemente no pasaba desapercibida. Había mucho prejuicio con lo de “gitana que roba”. Me daba pánico. Desaparecía un boli y decían “Rafaela lo tiene”. “¿Qué voy a tener yo tu boli? Si tengo una cartuchera con doscientos bolis que me compra mi padre el gitano”, respondía yo. Por eso el otro día fue tan emocionante. Ahora los gitanos estamos de moda.