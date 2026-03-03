La bodega de Jerez que nació el mismo año que la Coca Cola, y creó vinos que 'sanaban' a soldados que regresaban de la guerra

En 1886 se sirvió la primera Coca‑Cola en el mundo. El nacimiento de esta bebida icónica de Atlanta coincide con el génesis de una empresa bodeguera jerezana: Bodegas Cayetano del Pino, bautizada con el nombre de su fundador. Cayetano del Pino Vázquez, de origen cordobés, concretamente de La Carlota, fue un hombre de familia muy humilde. En 1883 comenzó a trabajar como extractor de bodega, es decir, vendía una selección propia de vinos de forma unipersonal.

Este cordobés fue el creador del Vermouth Champagne Santa Elena, un vino que los soldados que regresaban de la Guerra de Independencia de Cuba consumían para 'recuperarse'. Pero este innovador vermut no fue la única creación de Del Pino. Creó otros productos con quina (corteza del árbol Cinchona officinalis que muchos médicos usaban por sus propiedades curativas, principal remedio contra la malaria durante siglos).

Diez años después de la fundación, en 1896, la bodega llegó a contar con más de 150 trabajadores sólo para la elaboración y producción del vino, sin contar con la parte de administración. Además fue pionera en otros aspectos. En 1897 la Sociedad Cayetano del Pino contrató dos de las primeras líneas de teléfono de Jerez: el nº 54 de la bodega de calle Armas de Santiago, y el nº 130 de las oficinas de la calle Ventura y Misa.

Interior de la Bodega Cayetano del Pino, en plaza Silos, Jerez.

Posteriormente, en 1935, el uso de la bodega quedó siendo almacenista, es decir, para elaborar, guarda y vender vinos a otras bodegas. Actualmente, el casco de bodega de Cayetano del Pino se encuentra en plaza Silos desde 1983. Anteriormente, se encontraba en la barriada de Santiago y en la carretera de Arcos. Hubo que esperar hasta 2015, para que la cuarta generación de Bodegas Cayetano del Pino, puso a la venta de nuevo sus vinos embotellados con el lanzamiento del Palo Cortado y el Amontillado, vinos con una media de 18 años de crianza.

Hito en la historia de Cayetano del Pino

Todo lo anterior deja patente el carácter innovador de esta bodega desde su nacimiento. Pero sin duda, el mayor hito de su historia reciente tuvo lugar en 2022, cuando el Grupo Mesgal Patrimonial, S.L., propiedad del empresario jerezano Fulgencio Meseguer Galán, adquirió las bodegas iniciando una nueva etapa en la que conservar y engrandecer la historia de sus extraordinarios vinos de Jerez.

La bodega ha sacado más vinos al mercado que se pueden degustar en una coqueta zona habilitada para ello en la bodega tras empaparte de su hstoria y de la cultura del vino de Jerez.