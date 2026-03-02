Trump, protagonista de un falso cartel de la Feria de Jerez que desata los comentarios: "Debería ser así, con Don Álvaro"

En la última década, las redes sociales cobran un relevancia capital. se erigen como punto de encuentro y desencuentro de usuarios con inclinaciones diversas. En los últimos meses, además, ha irrumpido el uso de la Inteligencia Artificial (IA), especialmente, en la creación de imágenes. Recientemente, hombres y mujeres con independencia de su edad y ocupación han publicado en sus respectivos perfiles, por ejemplo, la imagen proporcionada por la IA, según la información que ésta poseía de ellos. En muchos casos, cada cual realiza la petición de lo que quiere que la IA le proporciones como Jerez bajo la nieve, estampas de la ciudad hace un siglo en movimiento, Jerez con la estética de Los Simpson y un largo etcétera, tan largo como de la imaginación.

Uno de los casi 17.000 miembros del grupo de Facebook Jerez en Positivo, ha tenido la idea de publicar un cartel 'fake' de la Feria del Caballo 2026 generado con IA. El protagonista del cartel en cuestión es, ni más ni menos, que el polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aparece vestido de corto y subido a caballo. A su espalda se distinguen farolillos rojos y blancos y mujeres vestidas con trajes de gitana y algunos señores igualmente vestidos de corto. "Ya tenemos cartel de la Feria 2026", reza en el texto de la publicación realizada el pasado 25 de febrero por Germán Martínez de la Hera.

Publicación del falso cartel de la Feria del Caballo 2026 en Jerez en Positivo.

Las reacciones de los demás miembros no han tardado. A día de hoy, la imagen publicada en el grupo Jerez en Positivo cosecha más de cuatro mil reacciones, cuatrocientos comentarios y seiscientos compartidos, en total. En los comentarios, destaca el de Conchita Naranjo: "Es más, este año, debería ser así, con Don Álvaro, en honor a su reciente fallecimiento". Ha obtenido 49 'Me gustas', pero también detractores. Uno de ellos es el de Antonio Jiménez Serrano: "Conchita Naranjo los tiempos en los que la gente idolatraba a los señoritos ya pasó señora. Don Álvaro... Parece que estamos en la Edad Media". "Si, seria muy adecuado que fuera Alvaro Domecq, por lo que significó en la Feria siempre. Ahí queda la sugerencia al Ayuntamiento", comenta José Manuel Melero Pina.

La imagen generada con IA no ha hecho gracia a algunos que han criticado al autor de la publicación o que no le desean el bien al protagonista, Donald Trump. Otras proponen este cartel para la feria Madrilucia: "El típico señorito... qué feo el pobre y raro hasta vestido de andaluz. A lo mejor mucha gente ni lo ha reconocido. Qué bromas más tontas". Mientras, algún usuario recuerda que aún hay que celebrar Semana Santa antes de la feria.

¿Qué opinas del Cartel? ¿Crees que Álvaro Domecq debería protagonizar un cartel de la Feria del Caballo? ¿Te gustan estas bromas?