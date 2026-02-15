La Capital Española de la Gastronomía prepara el mejor gofre de la provincia de Cádiz, al estilo de Bruselas: "El secreto está en la masa"

La Capital Española de la Gastronomía 2026 no deja de sorprender. Bien podría ser también capital gastronómica europea porque le sobran motivos para serlo. A nadie sorprende ya la calidad de los productos y platos típicos de la tierra -vino de Jerez, berza, papas con choco, el exquisito tocino de cielo y un larguísimo etcétera. Pero es que, además, en Jerez puedes degustar manjares de otros países replicados con la misma calidad y sabor.

En el famoso establecimiento jerezano, uno de los primeros en promover el tardeo en la ciudad, Alfredo Café & Copas (avenida Lola Flores), puedes viajar a Bélgica de un sólo bocado. Y no es una exageración, si no, atrévete a probar uno de sus gofres. Este dulce originario del país belga, se popularizó en la Edad Media y, en la actualidad, es todo un símbolo culinario.

En sus comienzos hace ya más de dos décadas, los productos estrella de la merienda en Alfredo eran sus deliciosas porciones de tartas, pero actualmente compraten protagonismo con los gofres. Hace unos diez años se lanzaron a la aventura de incluir los gofres en su carta. "Cuando lo decidimos, teníamos claro que nos sería un gofre ya preparado, listo para calentar en el microondas. Teníamos que sacar algo extraordinario".

Gofre con nata y nutella de Alfredo Café & Copas, en Jerez. / @MLUISAPARRA

Dicho y hecho. El gofre de Alfredo es una réplica del icónico gofre belga, incluso lo sirven con azúcar glass por encima, al estilo de Bruselas, salvo que lo pidan sin azúcar.¿Cómo lo consigue? "Lo hacemos completamente artesanal. Se prepara justo en el momento y eso se nota mucho en la esponjosidad que tiene. Hemos dado en la tecla, marcamos la difrencia. El secreto está en la masa", explica Alfredo Carrasco, gerente del local. Otro valor añadido de este gofre jerezano es la nata con la que lo acompaña: "Es extraordinaria. Otros podrán decir que es igual, pero no mejor que la nuestra, y con el gofre digo lo mismo", añade.

Si se te hace la boca agua, deberás esperar porque Alfredo Café & Copas permanecerá cerrado del lunes 16 al viernes 27 de febrero por descanso

Además del gran gofre y la nata que han logrado elaborar, cuentan con una gran variedad de helados todo el año para acompañar. Los más golosos también pueden escoger entre una gran variedad de salsas dulces: avellanas con cacao, de kinder (chocolate blanco con avellanas), chocolate blanco, chocolate, crema de galleta lotus, de pistacho, dulce de leche.

Difícil resulta escoger entre el repertorio de toppings. En Alfredo puedes 'coronar' tu gofre con fruta fresca como plátano fresa, melón, piña natural, o bien, frutos secos como nueces, almendras, uvas pasas al pedro ximénez, o Lacasitos, mini nubes, cacahuetes garrapiñados, Filipinos, Chips Ahoy, mini Kit-kat, cacahuetes cubiertos de chocolate, bolitas crujientes...

El templo del Gin-tonic

Alfredo Café & Copas se ha convertido en uno de los locales jerezanos con más solera de Jerez en el que disfrutar de una merienda y también donde tomar unas copas largas. Algo tiene especial porque atrae a público de todas las edades. En la carta de Alfredo destacan los gofres y las tartas, especialmente la tarta de queso. Aunque de lo que más presume su gerente es del gin-tonic. Para Alfredo, preparar un buen gin-tonic es casi un ritual. Aunque el agua del grifo que bebas allí sabe a gloria, gracias a la profesionalidad y el agrado que caracteriza a todo el equipo de Alfredo Café & Copas.