Trilogía de patatas: la solución rica y económica que propone un bar de Jerez para picar con amigos

Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, es la quinta ciudad más importante de Andalucía, cuenta con 214.844 habitantes, y numerosos bares y restaurantes con un repertorio enorme de alternativas entre las cuales puede resultar difícil elegir por diferentes variantes: gustos, precios, intolerancias...

En el Bodegón , ubicado en avenida Rafa Verdú, frente al Estadio de Chapín, piensan en todo. Una de sus propuestas ofrece la solución a aquellos momentos en los cuales los grupos de amigos debaten durante demasiado tiempo a la hora de escoger los platos para picar y compartir: "Siempre pasa, miráis la carta y nadie se decide". Para acabar con esa situación, este establecimiento propone la Trilogía de Papas. Como bien indica su nombre, está conformada por tres platos diferentes de patatas fritas.

Uno de ellos son las Barviolis "con salsa potente". Patatas "embadurnadas" con salsa bracon alioli cien por cien casero, "el equilibrio perfecto entre el picante y el cremoso".

Las Bacon Cheddar Fries : bastones de patatas fritas con queso cheddar y trocitos de bacon crujientes.

Las Arrieras: patatas fritas panaderas con salsa alioli casera y langostinos al ajillo.

Patatas Cheddar, de el Bodegón, en Jerez.

Los tres platos, sin duda, son ideales para compartir en grupo, ya que, suelen gustar a todo el mundo o a una amplia mayoría de los comensales. Por otro lado, el precio de cada plato no es elevado. Las Braviolis son las más económicas, cuesta 6,90 euros el plato. Las Bacon Cheddar Fries las puedes comer por 7,90 euros y "son puro vicio". Y por último, el precio de las patatas arrieras que son el plato estrella es de 12,50 euros. "Es más caro, pero no escatimamos en las cantidades".

Las patatas Braviolis, de El Bodegón, en Jerez.

Con est apropuesta, El Bodegón demuestra una vez más que es una buena opción para compartir un rato con amigos. La Trilogía de Patatas no es la única propuesta original pensada para compartir en este establecimiento. Otra más dulce es la Pizza-Porra, una deliciosa rueda de porras con nutella casera, y kinder bueno a la que se le añaden distintos toppings, al gusto, por sólo 6,50 euros.

