Jerez reivindica el liderazgo femenino en el Encuentro 'Mujeres en la Gastronomía Gaditana'

La Asociación Red Profesional #MujeresImparables ha vuelto a demostrar que la gastronomía de la provincia tiene nombre de mujer. El IV Encuentro 'Mujeres en la Gastronomía Gaditana', celebrado en la emblemática Bodega Valdespino, ha congregado a más de cien representantes del sector institucional, empresarial y social bajo un lema que ya es toda una declaración de intenciones: 'Jerez, Sabor con Igualdad. La gastronomía que quita el sentío'.

Esta edición, enmarcada en los actos del Día Internacional de la Mujer, ha adquirido una relevancia especial al rendir homenaje a Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026, posicionando la igualdad como un ingrediente indispensable en la excelencia culinaria de la provincia.

La jornada comenzó en el Salón del Piano con una fuerte apuesta por la conciencia social. Los asistentes pudieron visitar la exposición 'Territorias: La Tierra de las Mujeres' de Proyde y el espacio de Oxfam Intermón Jerez, destacando el papel femenino en el Comercio Justo. El Patronato de Turismo de Cádiz, impulsor clave de esta cita, resaltó a través de su corner informativo su labor estratégica de tender puentes entre turismo, gastronomía e igualdad.

La apertura oficial tuvo lugar en una sacristía abarrotada. Pilar Ruiz, vocalía de Gastronomía de #MujeresImparables; Lola Vega, experience & events manager de Valdespino; y el periodista gastronómico Pepe Monforte abrieron un turno de intervenciones que contó con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Jerez, con la asistencia del delegado de Turismo, Antonio Real, y la Delegada de Empleo y Educación, Nela García; la delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez; y la directora técnica del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, Miriam Carrión, entre otras autoridades.

Almudena Sainz de la Maza: Una trayectoria imparable

Reconocimiento a Almudena Sainz de la Maza, 'Lady Amontillado', con el Premio Trayectoria Imparable 2026.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Almudena Sainz de la Maza, 'Lady Amontillado', con el Premio Trayectoria Imparable 2026. Lola Rueda, presidenta de la asociación, le hizo entrega del galardón junto a Pepe Ferrer, embajador de los Vinos de Jerez. Sainz de la Maza fue premiada por su importante labor uniendo cultura, flamenco y gastronomía. "Este premio es un reconocimiento a nuestras raíces y a la pasión que nos mueve", afirmó la premiada.

Protagonistas de una gastronomía diversa

El encuentro visibilizó el empuje de profesionales, que representan la diversidad del sector, en el ecosistema del talento femenino gastronómico, con la presencia de:

Virginia y Raquel Naranjo (Catering Gemelas al Jerez)

Vanessa Toro (Restaurantes Mantúa y Albalá)

Lola García Recina (SAFA Formación)

Laila Mohib y Salma Ait Ouguaram (Pastelería Salma)

Marta García y Ana Hernández (Bodega En Movimiento)

Mariana Sánchez (Arima Gastrobar)

Ana Castro (Panadería La Gallina Violeta)

Helen Okusi (Restaurante Flamenkana)

Angélica Jódar (Comer de Lujo - Gastroplanazos & Storytelling)

Mujeres de la Bodega Valdespino - Grupo Estévez

Participantes en el IV Encuentro Mujeres en la Gastronomía Gaditana.

El evento concluyó con el ‘Cante por la Igualdad’ a cargo del cantaor jerezano Jesús Méndez, cuya voz puso el sentimiento a una jornada de reivindicación y celebración. Tras la tradicional foto de familia, los asistentes disfrutaron de un brindis de honor y una degustación de productos en la zona expositiva, consolidando este encuentro como una cita imprescindible en el calendario gastronómico provincial.

Con el patrocinio de Bodega Valdespino y el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, la Asociación Red Profesional #MujeresImparables se reafirma como referente en el impulso de la mujer profesional, emprendedora y empresaria en la gastronomía gaditana.