El restaurante 'La Carboná' del Chef del Sherry logra un nuevo Sol de Repsol para Jerez

Con el lema ‘Sigamos probando cosas nuevas’, la gala de la Guía Repsol celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, ha premiado a los mejores chefs y restaurantes del país este lunes, 16 de febrero. La Capital Española de la Gastronomía 2026 está de celebración. El restaurante La Carboná logra Un Sol de la prestigiosa guía Repsol. "Javier Muñoz, conocido como el Chef del Sherry, se rinde a la despensa de Cádiz. Carnes, pescados y, por supuesto, los vinos del Marco de Jerez, son las materias primas para su singular propuesta gastronómica de aires locales e influencia mexicana", reseña la guía sobre el restaurante jerezano distinguido. Se trata de un reconocimiento importante en una de las guías más destacadas del país y todo apunta a que le seguirán otros muchos.

Otros dos establecimientos de la provincia también han sido reconocidos, el 'Mare' de Cádiz, se estrena con Un Sol y Mesón Sabor Andaluz, de Alcalá del Valle, al que la guía reconoce con Dos Soles. Un restaurante distinguidos con Un Sol de la Guía Repsol es "aquel que recomendarías a un amigo y al que ya estás pensando en volver un montón de veces. Es premisa la calidad del producto y la intención de elaborar una cocina honesta y coherente que irá creciendo. Cuenta con un servicio atento y profesional, así como una bodega con inquietudes. Justifica hacer kilómetros o parar a conocerlo en medio de un viaje".

En esta edición, la provincia de Cádiz mantiene un único Tres Soles, el restaurante Aponiente, de de Ángel León, en El Puerto de Santa María. Un restaurante Tres Soles "es el destino final del viaje. Donde percibes nada más entrar que será una experiencia única. Cocina que profundiza en el conocimiento y jamás pierde el nervio para superarse en cada servicio y ofrecer su mejor versión. Trabajo de tú a tú con los productores en la definición de materias primas. Bodega excepcional y sala siempre alerta, que se mimetiza y funciona como un perfecto engranaje del que el comensal es protagonista".

La Carboná se suma así a los restaurantes jerezanos que ya presumían de esta distinción: Lú Cocina y Alma y Mantúa con Dos Soles. Por otro lado, se encuentran los restaurantes jerezanos recomendados por la Guía Repsol que desde esta edición pasan a denominarse Restaurantes Guía Repsol, como son Albalá, restaurante Asidonia, Mesón Hermanos Carrasco, restaurante Pedro Nolasco, Tsuro, Tuga y Ultimátum 2.0. Los restaurantes Guía Repsol son aquellos "donde la calidez se contagia y la cocina con corazón se siente en platos y tapas. Ese restaurante en el que la fidelidad de la clientela y el producto sincero presagian una grata experiencia que se complementa con una oferta de vinos sencilla pero adecuada".

En esta edición 2026 los Soles Guía Repsol suman 83 nuevos establecimientos: 3 Tres Soles, 11 Dos soles, y 69 Un Sol distribuidos por toda la geografía española y Andorra. De esta forma, se convierten en la excusa perfecta para emprender un viaje y descubrir las últimas tendencias. Andalucía cuenta con un total de 77 restaurantes galardonados: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.