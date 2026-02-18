Restaurantes de Jerez recomendados por la Guía Repsol 2026: "Donde la cocina con corazón se siente en platos y tapas"

El pasado 16 de febrero, La Guía Repsol celebró su gala anual y dió a conocer las nuevas incorporaciones. El restaurante jerezano 'La Carboná', pivotado por el Chef del Sherry, Javier Muñoz, logró Un Sol de Repsol que llega justo el año de Jerez como Capital Española de la Gastronomía. La Carboná se suma así a los restaurantes jerezanos que ya presumían de Soles, Lú Cocina y Alma y Mantúa con Dos Soles de la Guía Repsol cadauno.

Además de los soles, la guía selecciona otros establecimientos a los cuales, desde este año, se denominan Restaurantes Guía Repsol. En Jerez se encuentran un total de siete Restaurantes Guía Repsol. Entre ellos, hay cierta diversidad, aunque predominan los sabores tradicionales.