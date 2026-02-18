Restaurantes de Jerez recomendados por la Guía Repsol 2026: "Donde la cocina con corazón se siente en platos y tapas"
La guía selecciona estos siete establecimientos por la fidelidad de la clientela y el producto sincero
El restaurante 'La Carboná' del Chef del Sherry logra un nuevo Sol de Repsol para Jerez
El pasado 16 de febrero, La Guía Repsol celebró su gala anual y dió a conocer las nuevas incorporaciones. El restaurante jerezano 'La Carboná', pivotado por el Chef del Sherry, Javier Muñoz, logró Un Sol de Repsol que llega justo el año de Jerez como Capital Española de la Gastronomía. La Carboná se suma así a los restaurantes jerezanos que ya presumían de Soles, Lú Cocina y Alma y Mantúa con Dos Soles de la Guía Repsol cadauno.
Además de los soles, la guía selecciona otros establecimientos a los cuales, desde este año, se denominan Restaurantes Guía Repsol. En Jerez se encuentran un total de siete Restaurantes Guía Repsol. Entre ellos, hay cierta diversidad, aunque predominan los sabores tradicionales.
- Tsuro, un japonés especializado en sushi, usuzukuri, tempura y gyozas con menú omakase.
- La carta de Ultimatun 2.0 ofrece diferentes versiones del atún rojo de almadraba, su producto estrella.
- Mesón Hermanos Carrasco elabora cocina típica andaluza con un toque moderno.
- Albalá se divierte ofreciendo una cocina desenfadada, atrevida y cargada de sabores de Israel Ramos (chef de Mantúa).
- Asidonia presume de "exquisita cocina contemporánea".
- La cocina de Pedro Nolasco se define como tradicional jerezana, elaborada a fuego lento, "sin prisas, de sabores reconocibles y aires contemporáneos".
- 'Tradicional' también define la cocina de autor de Tuga.