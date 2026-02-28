Tabanco 'Lo der Willy': nuevo local en Jerez de tapas con historia que dará más vida al barrio de San Miguel
El viernes 27 de febrero el exfutbolista jerezano abrió las puertas de este establecimiento con sabor a tabanco y buen ambiente
Los seis restaurantes de Jerez que están entre los 25 mejores de la provincia de Cádiz, según los expertos de la Guía Macarfi
Uno de los barrios más conocidos y castizos de Jerez es el barrio de San Miguel, cuna de numerosos artistas como El Torta, Paco Cepero o Lola Flores. También es famoso por albergar peñas flamencas. Pero su relevancia se remonta a siglos atrás, en concreto al siglo XV, con la construcción de la Iglesia de San Miguel -considerada a día de hoy el punto más alto de la ciudad- y de impresionantes palacetes que aún se conservan.
En el barrio de San Miguel, lugar emblemático de la ciudad, el exfutbolista Cristóbal Villacastín Sañudo, más conocido como Willy, ha abierto un establecimiento en la plaza de frente a la iglesia homónima. El ahora empresario de El Chicle, cree que es el "lugar ideal" para poner en marcha este proyecto que llevaba rumiando mucho tiempo. De modo que, desde este 27 de febrero, Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026, cuenta desde ahora con un nuevo punto de encuentro, un lugar donde ir solo y estar rodeado del mejor ambiente.
Tabanco 'Lo der Wily', abre las puertas a to el público con tapas muy de Jerez con algún toque especial que se podrán desgustar a precios adecuados, nada prohibitivos, en su amplia terraza. Sopa de tomate, ajo, garbanzos con calabaza y otros guisos con sabor a madre, la del Willy. Y si todo sale bien, seguro que organizan eventos, respetando siempre el descanso de los vecinos. "Con la ilusión de un niño pequeño, el respeto a una profesión maravillosa y la responsabilidad de trabajar en mi casa y para mi gent. Ahora sí os puedo anunciar que Er Willy tb estará en el centro de Jerez, en pleno San Miguel, barrio puro donde los haya y donde el arte sale por los rincones". Con estas palabras daba a concer el exfutbolisto su nuevo negocio en su perfil de redes sociales, días previos a la inauguración.
Este negocio se suma así a la oferta hostelera de la barriada donde también se encuentran Tabanco San Pablo, Las Banderillas, La Marujona. 'Lo der Willy' promete auténtico "sabor a tabanco, tapas con historia, compás y buen ambiente".
Estre las numerosas propuestas llevadas a cabo por este carismático jerezano, destaca 'La Zambomba der Willy', que se viene celebrando desde hace dos décadas como gran éxito. Además, ya posee otro punto fijo en Zahara de los Atunes, La Taberna de Mauro, "su paraíso en verano".
Otros tabancos jerezanos
- Tabanco San Pablo. Es uno de los más auténticos. Su andana de botas cuenta la historia de los vinos de Jerez y de todo lo acontecido en este emblemático lugar. Su variada carta se basa en la gastronomía típica de Jerez: chacinas, quesos, ajo de viña, berza, menudo, y caracoles cuando llega la época.
- Tabanco El Pasaje. Uno de los más famosos de la ciudad que el año pasado cumplió su centenario. Organiza espectáculos de flamenco a diario. National Geographic lo describió como "la más legendaria de estas tabernas-despachos de vino".
- Tabanco Plateros. Pioneros en ofrecer a sus clientes las diferentes catas de vinos maridadas con quesos de la provincia de Cádiz o chacinas, que son servidas en bandejas especiales de catas hechas por un artesano jerezano, así como en servir el vermut con el sifón tradicional, recuperando esta bebida como aperitivo.
También te puede interesar