Tabanco 'Lo der Willy': nuevo local en Jerez de tapas con historia que dará más vida al barrio de San Miguel

Uno de los barrios más conocidos y castizos de Jerez es el barrio de San Miguel, cuna de numerosos artistas como El Torta, Paco Cepero o Lola Flores. También es famoso por albergar peñas flamencas. Pero su relevancia se remonta a siglos atrás, en concreto al siglo XV, con la construcción de la Iglesia de San Miguel -considerada a día de hoy el punto más alto de la ciudad- y de impresionantes palacetes que aún se conservan.

En el barrio de San Miguel, lugar emblemático de la ciudad, el exfutbolista Cristóbal Villacastín Sañudo, más conocido como Willy, ha abierto un establecimiento en la plaza de frente a la iglesia homónima. El ahora empresario de El Chicle, cree que es el "lugar ideal" para poner en marcha este proyecto que llevaba rumiando mucho tiempo. De modo que, desde este 27 de febrero, Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026, cuenta desde ahora con un nuevo punto de encuentro, un lugar donde ir solo y estar rodeado del mejor ambiente.

Tabanco 'Lo der Wily', abre las puertas a to el público con tapas muy de Jerez con algún toque especial que se podrán desgustar a precios adecuados, nada prohibitivos, en su amplia terraza. Sopa de tomate, ajo, garbanzos con calabaza y otros guisos con sabor a madre, la del Willy. Y si todo sale bien, seguro que organizan eventos, respetando siempre el descanso de los vecinos. "Con la ilusión de un niño pequeño, el respeto a una profesión maravillosa y la responsabilidad de trabajar en mi casa y para mi gent. Ahora sí os puedo anunciar que Er Willy tb estará en el centro de Jerez, en pleno San Miguel, barrio puro donde los haya y donde el arte sale por los rincones". Con estas palabras daba a concer el exfutbolisto su nuevo negocio en su perfil de redes sociales, días previos a la inauguración.

Este negocio se suma así a la oferta hostelera de la barriada donde también se encuentran Tabanco San Pablo, Las Banderillas, La Marujona. 'Lo der Willy' promete auténtico "sabor a tabanco, tapas con historia, compás y buen ambiente".

Tabanco 'Lo der Willy', en el barrio San Miguel de Jerez.

Estre las numerosas propuestas llevadas a cabo por este carismático jerezano, destaca 'La Zambomba der Willy', que se viene celebrando desde hace dos décadas como gran éxito. Además, ya posee otro punto fijo en Zahara de los Atunes, La Taberna de Mauro, "su paraíso en verano".

Otros tabancos jerezanos