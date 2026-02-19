Periodistas especializados internacionales visitan Jerez con motivo de su Capitalidad gastronómica

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real y los delegados Francisco Zurita y Nela García, ha recibido en el Salón Noble del Ayuntamiento a un grupo de periodistas de medios y agencias internacionales que participan estos días en Jerez en un Press Trip con motivo del título de Capital Española de la Gastronomía 2026. Al encuentro también han acudido el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, y de la asociación Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco.

Se trata de corresponsales de medios internacionales que visitan nuestra ciudad con la finalidad de promover la gastronomía y la enología como principales atractivos del turismo y de la cultura de Jerez en una actividad enmarcada en los actos de colaboración entre Capital Gastronómica de España y el Ayuntamiento de Jerez y recogida en el anexo del convenio firmado en su día entre ambas partes.

La regidora ha dado la bienvenida a los doce periodistas participantes y ha agradecido el haber elegido nuestra ciudad para estas jornadas de trabajo. “Jerez es importante no sólo por lo que se ve sino lo que se siente y eso es lo que hace que uno se quede enganchado a la ciudad y habéis venido en un año muy especial en el que somos Capital Española de la Gastronomía”, ha resaltado al comienzo de su intervención.

García-Pelayo -quien ha recordado que Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 ha sido galardonada con la Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia- ha explicado a los visitantes que “cada momento del año tiene su especial gastronomía y vamos adaptando nuestros platos al evento que celebramos. En Navidad comemos pestiños y buñuelos; en Semana Santa, las torrijas…Después vendrán las Fiestas de la Vendimia con el protagonismo de la uva, la Feria, etc… En definitiva queremos que disfrutéis de una ciudad especial que además tiene un patrimonio monumental único como El Alcázar, La Cartuja o el Palacio San Dionisio”, concluyó.

En concreto, los visitantes representan a medios y agencias a nivel mundial como ANSA, Agencia nacional italiana de noticias, Diario El Tiempo (Colombia), Grupo Heraldo (México), El Globo (China), Express News (EE.UU y Reino Unido) o Aleph News TV (Rumanía), entre otros. Durante tres días, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de visitas que comenzó este miércoles en bodegas Fundador donde tuvieron una primera aproximación al mundo de los vinos de Jerez y del maridaje.

Durante su estancia visitarán el Mercado de Abastos como toma de contacto con el producto de kilómetro cero de nuestra tierra, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el centro histórico de la ciudad o recibirán una masterclass en el Consejo Regulador de la Denominación Jerez, Xérèz, Sherry al objeto de que conozcan algunos de los grandes atributos y méritos que han hecho merecedora a Jerez de ser la ciudad que abandere la gastronomía nacional durante todo este año.