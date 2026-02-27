Tokem 2.0 elabora "el mejor sándwich club de Jerez y de la historia", a precios de los años 80

Hasta un humilde bocadillo o sándwich roza lo sublime en Jerez Capital Española de la Gatronomía. Y para ello, hay todo tipo de establecimientos. Algunos de ellos ofrecen bocatas gurmé que se degustan sentados en un elegante restaurante o sándwiches de todos los estilos en hamburgueserías de autor. Las alternativas son numerosas y de los más variadas, tanto en relación a los ingredientes como en los precios.

El origen del sándwich tal y como se conoce en la actualidad, se encuentra en el siglo XVIII, concretamente en 1746, cuando el IV Conde de Sandwich creó este emparedado con dos tapas de pan. Ahora bien, una de sus muchas variantes, el sándwich club, tiene su origen a comienzos del siglo XX en el Club House de Saratoga Spring, en el estado de Nueva York. De ahí que, esta receta se bautizara con el nombre del lugar, ya que en inglés se le conoce como Clubhouse Sándwich.

Desde entonces, ha llovido bastante. En este tiempo, prácticamente todos locales de comida americana, italiana, tradicional o rápida versionan el famoso sándwich club. En Jerez, esta receta goza de bastante popularidad, pero hay un establecimiento jerezano que no aparece en ningúna guía gastronómica, donde preparan un sándwich club exquisito, el mejor de Jerez y quién sabe si más allá. Gusta a quien no le atraen los bocados enormes que constan de varios pisos y rebanadas de pan, incluso a quien no le apetece cenar. Se trata del sándwich club de Tokem 2.0, ubicado en Paseo Las Delicias, 23. "Sitio informal, de calidad muy por encima de lo que a simple vista se ve. Probar es repetirlo aseguro", afirma una de sus clientas.

Sándwich club de tome 2.0, en Jerez. / Tokem 2.0

El sándwich club de Tokem 2.0 parece que sigue la receta tradicional y así es, pero el sabor de la mayonesa, sin duda, es diferente. Quizá el secreto del delicioso sándwich club de Tokem 2.0 está en la salsa... Seguro que no te importa chuparte los dedos al intentar averiguarlo.

"Comida del siglo XXI a precio de los 80", se lee en el toldo de su local. Cierto es que ofrecen otras variedades de sándwiches, pizzas, burritos, hamburguesas, quesadillas... y todo a un precio bastante asequible. Publica diferentes ofertas dependiendo del día de la semana que sea. Es posible llamar por teléfono directamente para encargar pedidos para recoger, en cambio, para llevar a domicilio, debe hacerse a través de Uber Eats.