Alessandro Lecquio recupera la leyenda de Antoñita la Fantástica

Todo lo relacionado con Ana Obregón despierta siempre en Alessandro Lecquio un poso escéptico que añade a ese rictus desabrido que suele lucir este pariente de la familia real. El nacimiento de Ana Sandra Lequio, hija de la actriz y presentadora, gestación subrogada con inseminación del fallecido hijo de ambos, Aless, originó nuevas críticas y asombro en el colaborador de El programa de AR. La publicación del libro El chico de las musarañas, presentado por Obregón este miércoles, ha añadido indignación.

Lecquio sabe que Ana Obregón tiene recursos de sobra para estar siempre en las portadas. Él mismo es un personaje de la actualidad del corazón gracias a aquel romance y relación.

En El chico de las musarañas se relata lo vivido en la familia con el tratamiento de Aless contra el cáncer y la recta final del joven. Ana Obregón habría completado lo que expresaban sus reflexiones y ha añadido párrafos y pensamientos. Para haber tenido siempre el apodo de Antoñita la Fantástica, que le aplicó su padre, el empresario Antonio García, Ana siempre ha hecho gala de su inspiración.

Pero a su ex no le hace gracia toda la operación de marketing en torno al recuerdo de su hijo. No quiere extenderse en lo que opina de todo lo sucedido en estos meses pero en el plató de Telecinco ha querido ser conciso e implacable tras la presentación en España de ese volumen: "No me he leído el libro porque a mí nadie me tiene que contar la historia de mi hijo. Pero el libro de Ana no tiene nada que ver con las hojas sueltas que mi hijo dejó escritas. Estoy harto de que se diga que el libro es suyo: no lo es".

"Cada uno lleva las cosas como quiere o como puede. Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia del terror de los terrores!", ha incidido Alessandro Lecquio.

"Está guapa y radiante. Está en su salsa, es lo que le gusta", añadió al contemplar a Ana Obregón en este acto de promoción una semana después de aterrizar en España tras el nacimiento de Ana Sandra en Miami.