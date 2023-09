La reacción de Bigote Arrocet al fallecimiento de María Teresa Campos: "Estamos muy tristes"

La última pareja de María Teresa Campos fue Bigote Arrocet. En 2019 la comunicadora ponía fin a su relación sentimental de seis años con el actor chileno y lo hacía recurriendo a un juego de palabras. “Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo”. La ruptura se convirtió en un hecho mediático para las televisiones, que fueron testigos de un fuego cruzado que finiquitó el amor que les unía.

El programa Espejo Público se ha puesto en contacto con el humorista para conocer su versión sobre el fallecimiento de la mítica presentadora. Bigote Arrocet, que se encuentra en América, ha entrado en el programa de Antena 3 vía telefónica.

“Viví seis años con ella y fui muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca”, ha comenzado diciendo.

El actor ha aclarado cómo se enteró de la noticia del fallecimiento de María Teresa Campos. “Me llamó mi representante durante esta mañana para comentarme que María Teresa Campos ya no está con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses. No estaba muy al tanto sobre su salud. Estoy en el campo y aquí no hay conexión con televisión”, ha explicado en el programa presentado por Susanna Griso.

Bigote Arrocet ha contado cómo fue su último encuentro con María Teresa Campos en Marbella. “El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por WhatsApp, pero es mentira. Me fui a Marbella. Ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos”, ha expresado.