"Compongo por impulso, me sale a borbotones"

Con un disco recién hecho, Placeres y pecados, la malagueña Vanesa Martín está deseando emprender su gira para compartir esas canciones en vivo con sus seguidores. Un adelanto se producía este jueves en los premios Dial 2023, que se celebran en Santa Cruz de Tenerife, y organizados por Cadena Dial, de Prisa Radio. En la gala coincidía con figuras y amigos como Dani Martín, premio a la trayectoria, su paisana Ana Mena o el internacional Sebastián Yatra.

-¿Cómo ha sido estos meses de Placeres y pecados?

-He recibido la respuesta del público y estoy muy emocionada impaciente por arrancar realmente la gira porque lo que hicimos en el Wizink Center de Madrid fue solo una probadita y estoy deseando subirme a un escenario cada semana. Pues eso, a tener conciertos y sentir de primera mano la energía de la gente y la complicidad del público. Están siendo meses muy bonitos, porque siento que tengo ahí algo a la espera en ebullición que va a resolverse de una manera muy excitante, así que estamos todos con la expectativa y con muchas ganas.

-¿Cómo es la sensación de defender nuevas canciones por primera vez?

-Bueno, defender no, que no están siendo acusadas las canciones je, je. No tengo que defenderlas sino mostrarlas de una manera contundente, con fuerza, con el amor con el que las escribí. Con la fuerza, empatía y emoción con las que las escribí: entregárselas al público sin trampa ni cartón cada noche en cada directo. Me ilusiona y me inquieta ver la respuesta y cada público es diferente. Me está costando trabajo readaptar el el repertorio que ya lo he cambiado con respecto al WiZink. Las canciones de Placeres y Pecados tienen tienen mucha vida por recorrer aún.

-¿Cuál sería la evolución de su trabajo? ¿En que nota que ha cambiado usted en los últimos años?

-Bueno, evidentemente yo he cambiado en cuanto a que tengo un sonido mucho más actualizado, me voy reciclando y adaptando al movimiento musical y a las tendencias en cuanto a sonido, a manera de escribir maneras, de expresarme. Obviamente sin abandonar mi esencia y con productores de primerísima línea que actualmente trabajan y han trabajado con con músicos y compositores como C. Tangana, por ejemplo, con Julio Reyes desde Estados Unidos, que que ha hecho discos también muy diferentes y ha trabajado con Yatra o con Alborán. Me gusta ir reciclándome y estar en de actualidad en cuanto a sonido y en cuanto a formas.

-¿Hay un vínculo diferente con el público con las posibilidades de ahora de las redes?

-Por supuesto, hay un vínculo diferente porque nos acerca a tiempo real a a toda la esfera de la Tierra. Yo procuro medir mis redes con mi vida. Mi trabajo es encontrar un equilibrio entre el triángulo que conforman mi vida privada, mi vida pública musical y las redes. Ahora de primera mano tienes el feedback con el público, lo que opinan de ti. En cierto es una ventaja.

-¿Es de las que componen a diario?

-No, no compongo a diario ni mucho menos. Ni soy de las que se pone el reloj o tiene un hábito a la hora de escribir, para nada en absoluto. Compongo por impulso y tengo rachas en las que hago un montón y periodos en los que estoy un poco más eh tranquila. Pero sí que viene a borbotones, no de repente. Yo soy de la inspiración y cuando viene viene me pongo, me pille donde me pille.

-¿Qué es lo que le mueve más a componer, a actuar?

-En definitiva lo que me mueve es la pasión, el respeto y la ilusión que me provoca subirme a un escenario y encontrarme con la gente. Estar con mi equipo, con mis músicos y técnicos y presentar un trabajo, en este caso, el nuevo Placeres y pecados que está siendo recibido con tanta alegría y con tantas ganas. Me mueve seguir creciendo, aprendiendo y me mueve la necesidad de conectarme con la vida y con el mundo que es a través de mis canciones.

-¿Qué supone estar en la gala Premios Dial, en Tenerife?

-Para mí es un reencuentro con muchos compañeros a los que quiero desde hace muchos años y con compañeros y artistas nuevos que me interesan mucho su propuesta. Supone también reencontrarme un poco con la industria. Todos no sconocemos desde hace ya mucho tiempo y me da alegría que sea en una isla que nos trata y nos recibe siempre increíblemente bien. La gente de Tenerife es maravillosa. Yo creo que es el mejor escenario donde se pueden desarrollar estos premios. En una cadena con identidad de nuestro idioma y de defender nuestro idioma. De aquí han salido momentos inolvidables de risasm momentos inolvidables de cantar en el piano y las guitarras hasta las siete de la mañana.

-¿Cómo vivió este 8M?

-Yo lo viví trabajando, grabando el videoclip de lo que va a ser el nuevo single Cuando no estabas y con mucha conciencia, con un mensaje de que queda mucho por hacer, obviamente, pero por suerte estamos en el camino. Son muchos los hombres que nos acompañan en esta tarea de dar normalidad, de promoción por méritos y una consecución de la igualdad. El feminismo no es otra cosa que que tener igualdad, tener las mismas oportunidades.

-¿Cómo definiría qué es Málaga y Andalucía?

-Málaga es mi esencia, mi tierra, mi raíz, mi horizonte, mi pasado, presente y futuro. En una comuidad como Andalucía, muy rica, noble, de gente trabajadora, muy inteligente. También como andaluza que los Latin Grammy se vayan a celebrar aquí es un logro y una tarea muy a valorar por parte de Juanma Moreno, de todo su equipo y de toda la organización.