Kiko Hernández escuchó los disparos que acabaron con la vida del hermano de Begoña Villacís

El asesinato a quemarropa de Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís, ha ocupado un lugar destacado en la crónica de sucesos. El tiroteo que ha acabado con la vida de la que fuera vicealcaldesa de Madrid tuvo lugar ayer al mediodía en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Los hechos están siendo investigados por las autoridades, aunque todo apunta a que su muerte se debería a un ajuste de cuentas por el narcotráfico.

El terrible suceso le ha pillado muy cerca a Kiko Hernández, que se aloja en un hotel muy cercano al lugar del tiroteo. El nuevo colaborador de Ni que fuéramos, el antiguo Sálvame, que desde este lunes ha dado el salto a la televisión convencional de la mano de Ten, ha contado todo lo que ha vivido por la cercanía de su residencia.

Kiko estaba hablando por teléfono cuando escuchó los disparos, aunque en un primer momento no le hizo mucho caso porque pensaba que se trataba de fuegos artificiales. “¿Tú te puedes creer lo que me ha pasado a mí? Ha sido enfrente de mi hotel. Y yo he escuchado los tiros. Estaba hablando por teléfono con mi madre y de pronto se ha escuchado. Y yo pensando que eran fuegos artificiales, no le hago caso. De pronto, empiezan a llegar efectivos”, ha relatado.

El tertuliano ha desvelado que el personal del hotel ha sido quien ha avisado a la policía. “Enseguida han empezado a venir los agentes de la policía, porque quien avisa es alguien del hotel. Y entonces vienen corriendo y nos dicen métanse dentro del hotel. Y han venido armados, con pantallas protectoras…” ha detallado sobre el dispositivo policial en el lugar del crimen.