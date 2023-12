Mago Yunke: "Para ser un buen mago antes hay que ser buena persona"

El Mago Yunke, triple campeón mundial de magia, presenta Hangar 52, un espectáculo lleno de ilusión y emoción dirigido a toda la familia. La primera parada del show será Málaga, donde estará los días 9 y 10 de diciembre en el Palacio Municipal de Deportes José María Martín Carpena.

–¿De dónde procede su nombre artístico? –Viene por parte de mi abuelo que era herrero y trabajaba sobre un yunque. Ese yunque mi madre lo puso en la entrada de mi casa como homenaje a mi abuelo. Como yo quería ser un mago de peso que mejor que ponerme yunque y eso me aploma (risas).

–¿Qué tiene preparado para el espectáculo que se representará los días 9 y 10 de diciembre en Málaga? –En el Martín Carpena vamos a realizar cuatro funciones. Es un espectáculo de los más grandes de Europa. Llevo preparándolo 30 años, desde que empecé en el mundo de la magia. Es un recopilatorio de mi vida que recoge los mejores juegos que he construido, tanto para televisión como para intervenciones en directo. En el espectáculo contamos secretos jamás desvelados de Leonardo Da Vinci, puertas interestelares del antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla china, aviones desparecidos de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello lo enlazamos con microhistorias, a modo de aventuras, y con efectos de magia de gran impacto. Llevamos varios camiones de material, con escenarios, telares, iluminación, máquinas de fuego, una pasarela… Es un espectáculo de gran formato que está pensado para todos los públicos. Es el sueño que tuve desde pequeño. El espectáculo es ideal para compartirlo en familia. Además, es único porque la magia que se hace es de autor, yo lo cocino y yo me lo como (risas).

–Hangar 52 es el nombre de su espectáculo de magia. ¿Es por algo en especial? –Todo sucede dentro de un hangar, un almacén muy grande, de tipo industrial. Cada vez que se cierra y se abre las puertas del hangar encontramos una escenografía distinta. Es como un almacén que guarda los secretos de la humanidad. Vamos contando pequeñas historias con efectos de magia y audiovisuales. De hecho, cada vez que terminó las funciones siempre salgo a saludar al público. Me gusta conocer su opinión sobre los diferentes juegos de magia y alucino con la variedad de preferencias. Lo mejor dependerá de cada persona y de la sensibilidad de cada uno. El espectáculo mantiene la atención de los espectadores desde el principio hasta el final.

–¿Cuándo se da cuenta de que se quiere dedicar a la magia? –Desde muy pronto. Con siete años ya estaba con los primeros trucos de magia. Empecé a hacer magia en el restaurante de mis padres. Allí conocí a un mago retirado que me ayudó mucho. Con 19 años gane el Premio Nacional de Magia en Málaga. Por ello, me parece curioso volver ahora allí, donde mi carrera tomó el primer impulso en el año 1998.

–Como triple campeón mundial de magia. ¿Qué consejo le daría a todas aquellas personas que quieren ser magos? –El primer consejo es que sean buenas personas. Eso es lo más importante en la vida. Si es buena persona podrá ser mago. Tener mucha pasión por la magia, dedicarle cariño y practicar mucho. Utilizar siempre la magia de una forma cariñosa y agradable, no para intentar engañar a las personas. La magia trata de comunicar algo imposible que produzca en el espectador un efecto de asombro. Ahí reside la belleza de la magia. Es de los pocos espectáculos que no tiene edad, puedes disfrutarlo de pequeño y en edad adulta.

–¿Cómo es su relación con Pablo Motos en El Hormiguero? –Muy buena. He grabado unos 70 programas. Allí me he curtido muchísimo. He estrenado muchos números en directo y he aprendido mucho de mis intervenciones en televisión.