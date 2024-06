La ex de ‘Supervivientes’ y ‘Hermano Mayor’ que se gana la vida en OnlyFans

Socialité Club, el nuevo formato de Mediaset para la crónica rosa, ha puesto el foco en su estreno en la nueva vida de una exconcursante de Supervivientes, Dakota Tárraga. La joven, que se dio a conocer tras su paso por Hermano Mayor junto a Pedro García Aguado, llevaba varios años alejada de los medios tras su participación en el reality de supervivencia. Dakota ahora se dedica a una nueva faceta, que ya han explotado otros rostros conocidos de la televisión.

Así presentaba María Verdoy a una de las primeras invitadas de Socialité Club. “Hemos hablado de una famosa que la hemos visto mucho en realities. Hemos visto su lado más rebelde y ahora deja, de momento, la televisión para hacer contenido para adultos”, ha explicado.

La última aparición televisiva de Dakota Tárraga se produjo en la edición de 2019 de Supervivientes, donde coincidió con Isabel Pantoja, Violeta Mangriñán u Omar Montes, entre otros. “La gente me echa muchísimo de menos en televisión, lo puedo llegar a entender”, ha expresado la joven alicantina, que siempre tuvo una habilidad especial para las polémicas.

En la actualidad, Dakota está centrada en su faceta de creadora de contenido para adultos que se puede seguir a través de su cuenta de OnlyFans. La ex de Supervivientes ha aclarado cómo tuvo lugar su llegada a la plataforma. “Yo lo escuché de una compañera de televisión porque se gana mucho dinero”, ha reconocido. Aunque Dakota no está del todo contenta y quiere más. “Debería tener más seguidores porque estoy buenísima”, ha dicho.

Dakota, cuya imagen poco tiene que ver con la de sus primeros pasos en la televisión, tiene claro cuál es su objetivo en Only Fans. Incluso se arrepiente de no haberse registrado con anterioridad. “Me ha dado por ahí porque es una faceta nueva, estoy ganando mucho dinero y he perdido mucho dinero. Tenía que haberlo hecho mucho antes. A mí me compensa, sino no lo haría. Yo siempre hago lo que me apetece hacer”, ha añadido.

Dakota cuenta con el apoyo incondicional de sus padres que aprueban que su hija se gane la vida en una plataforma de contenido para adultos. “En mi casa lo llevan muy bien. Mis padres me apoyan en todo, porque tengo unos padres maravillosos”, ha zanjado.