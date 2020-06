El enésimo disgusto de Alexia a los reyes de Holanda

Amalia, Alexia y Ariane son las tres hijas de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. La segunda de ellas se ha convertido en la 'princesa rebelde' de su país al protagonizar varios momentos polémicos que han disgustado a sus padres.

Como cualquier adolescente de su edad (Alexia cumplirá dentro de poco 15 años, aunque parezca que tiene más), la princesa influencer ha mostrado su lado más alocado y atrevido, de nuevo en las redes sociales. La imagen de la joven en una fiesta con lo que parece un cigarro en la mano ha corrido como la pólvora en las redes, una fotografía que ya ha sido retirada de internet por el gobierno holandés.

Esta foto evidentemente no ha agradado a sus padres, quienes deben haberle dado una gran reprimenda a Alexia por su comportamiento y su exposición pública. Hay que tener en cuenta también que en Holanda no está especialmente bien visto que la gente fume tabaco, mientras que sí es legal y habitual el consumo de cannabis, por lo que no habría que descartar que esta última sea la opción elegida por Alexia y compañía para su reunión.

Pero es que no es la primera vez que Alexia se mete en un lío. Hace tan sólo unos días, la joven también acarreó un quebradero de cabeza a los reyes de Holanda con un polémico vídeo viral en la red social TikTok en la que se le veía bailando junto a dos amigas, cuando los monarcas holandeses tienen prohibido a sus hijas que hagan uso de perfiles personales en las redes.

Además, hace unos meses también se volvió viral un vídeo en el que la princesa decía la misma palabrota tres veces seguidas al caérsele el bastón de esquí en la pista de Lech (Austria), donde pasó unos días con su familia e incluso se mostró a la prensa un posado de las tres hermanas con sus progenitores.

Y a la tercera, no sabemos si será la vencida. A pesar de que Alexia no deja de regalar momentos que confirman su espontaneidad y naturalidad, los reyes Guillermo y Máxima intentan que sus tres hijas siempre den una buena imagen en Holanda, por lo que se intenta cuidar cualquier información que se publique sobre ellas pero las redes son arena de otro costal.

Aficionada a las redes y a la moda, su escasa discreción y precocidad no tienen nada que ver con el comportamiento de su hermana mayor, la princesa heredera Amalia, de 16 años, mucho más responsable siguiendo a rajatabla siempre las órdenes de sus padres, los reyes.