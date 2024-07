Álvaro Muñoz Escassi lo sigue intentando con HIba Abouk, su relación va en serio

La actriz Hiba Abouk y el jinete sevillano Álvaro Muñoz Escassi fueron vistos juntos en la primera comunión de la nieta de la José Luis López El Turronero. En ese momento Escassi estaba en el ojo del huracán por su ruptura con María José Suárez y después de pagar 1.750 euros a una mujer con la que había mantenido relaciones. Lo que parecía que había sido un furor de unos días e incluso como señaló la modelo, era "para darle celos" parece que va a más.

Escassi y Abouk han sido captados por la revista Semana saliendo hace unos días de un restaurante, tras una cita en pareja, que podría dar pie a que esta relación va más en serio de lo que se decía en un primer momento. Ambos quisieron quitar importancia a su confraternidad en la fiesta de Jerez pero a tenor de la portada de Semana la buena amistad sigue en firme entre ambos.

Muñoz Escassi y Hiba Abouk en la portada de 'Semana¡'

La actriz española de origen tunecino, protagonista de la serie Eva & Nicole que acaba de completar sus capítulos en Atresplayer, se ha teñido el pelo de rosa y se le observa a gusto con Escassi. Hace unos días, a su vez, se hablaba de su reencuentro con su ex, el futbolista Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos, acusado de presuntos abusos sexuales y cuyo patrimonio inmobiliario está a nombre de sus familiares. Abouk no tuvo fortuna en su relación con el jugador de fútbol y al menos vive un momento de ilusión al lado de Escassi pese a que negó estar con él de forma airada. "No nos estamos conociendo de nada, ni nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo", zanjó.

Las fotos de Semana, sin embargo, entreabren la sensación de que hay algo más entre ambos y que va a dar paso a otra riada de declaraciones. María José Suárez, que en la mencionada revista aparece de relax en la costa gaditana, incluso plantea una posible demanda contra el jinete por unos vídeos íntimos, grabados sin su consentimiento, y que han sido eseñados a terceros. La infidelidad de Escassi le está saliendo bien cara aunque de camino esté generando declaraciones bien pagadas en Telecinco.