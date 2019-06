Los grandes ausentes en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Alrededor de 500 invitados se esperaban en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en la Catedral de Sevilla. Horas antes de que comenzase el enlace, mucho se especulaba sobre los posibles invitados a la boda del año.

Como era de esperar, compañeros de profesión de Sergio Ramos, como David Beckham, uno de los más aclamados entre el público, o el ex futbolista Roberto Carlos no quisieron perderse el enlace de la pareja. También los compañeros de ella, Pablo Motos, en cuyo programa dijo que se casaba, o Nuria Roca, también compañera de El Hormiguero, no quisieron faltar a la cita. Pero entre los invitados pudieron notarse algunas ausencias.

Marc Anthony, ¿escondido?

Se había especulado sobre la posible aparición de Marc Anthony a la ceremonia, aunque el cantante ni estuvo ni apareció. Quizás por precavido prefirió acudir directamente a la finca en la que se celebraba el convite, quizás por que su agenda le impidió estar presente en el sí quiero de la pareja. Fuere como fuese, el ex marido de J. Lo fue una de las bajas importantes en el desfile de rostros conocidos previos al enlace.

Alejandro Sanz, de concierto en Madrid

Compañero de Marc Anthony, otra de las grandes bajas ha sido la de Alejandro Sanz. El cantante, amigo personal de la pareja, estaba invitado al enlace pero por motivos laborales se ha perdido el que para muchos es el enlace del año. El artista, que actuaba en Madrid la misma noche del enlace, felicitó en redes sociales a la pareja horas antes de su enlace.

La vida se explica en conexiones, y tú, amigo mío, has encontrado la tuya. Irradio felicidad porque hoy he pedido el deseo perenne para que este SI, sea un siempre. Y este Amor, sea sólo vuestro y de nadie más. Os quiero @SergioRamos @PilarRubio_ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 15 de junio de 2019

Iker Casillas y Sara Carbonero, los grandes ausentes

Otra de las grandes ausencias fue la de Iker Casillas, amigo de Sergio Ramos. El portero, que estaba invitado a la boda junto a Sara Carbonero, no pudo acudir al enlace por motivos de fuerza mayor. Los problemas de salud a los que se enfrenta la presentadora han sido la causa de la ausencia de la mediática pareja en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Shakira y Piqué, al menos no en la ceremonia

Sergio Ramos y Gerard Pique, aunque militen en equipos distintos, pueden presumir de ser amigos. Lo que ha unido la Selección Española, que no lo separe ni el Barça ni el Madrid. De ahí que la presencia del futbolista se esperase como agua de mayor, aunque en el paseillo previo al enlace matrimonial no se vio ni a Piqué ni a Shakira, una de las celebrities más esperadas