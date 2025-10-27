La aventura de Richard Gere y Alejandra Silva dura mucho menos de lo previsto

La estancia de Richard Gere y Alejandra Silva en España ha durado mucho menos de lo previsto. El matrimonio y sus hijos, Alexander de 6 años, y James, de 5, han puesto el punto y final a su aventura en España para regresar a Estados Unidos. El actor de Pretty Woman lo ha confirmado en la revista ¡Hello!.

“Ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Alejandra fue muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida… Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso”, ha expresado.

En otoño de 2024 la pareja abandonada Estados Unidos para instalarse en España. El actor apenas ha aguantado un año en el país natal de su mujer. “Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo”, dijo el intérprete, que finalmente no ha cumplido con su palabra.

El matrimonio pone el punto y final a su estancia en España y deciden volver a Estados Unidos. / EFE

Durante el último año, Richard Gere y Alejandra Silva han convivido en el exclusivo barrio madrileño de La Moraleja. Ahora, los planes de la pareja han dado un giro inesperado con el regreso al país natal de intérprete. Gere confirmaba recientemente su vuelta a Estados Unidos durante el estreno del documental sobre el Dalai Lama Sabiduría y felicidad, en el que ha ejercido como productor ejecutivo. “De hecho, ya estamos de vuelta aquí”, reconocía.

La pareja ha residido los últimos meses en una espectacular mansión de La Moraleja, valorada en 3,5 millones de euros y propiedad del actor. El matrimonio y sus hijos parecían completamente adaptados a nuestro país. En su residencia eran habituales las comidas y reuniones con amigos los domingos, donde han ejercido de anfitriones en unas veladas que ahora se trasladarán a Estados Unidos.