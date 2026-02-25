Bardal, restaurante Top 1 en Andalucía, todos los nombres de la Guía Macarfi 2026

La gastronomía española, con la mayoría de sus nombres principales, se reunía en Madrid este lunes para la presentación de la Guía Macarfie, el volumen que engloba a miles de direcciones sugeridas por sus embajadores, clientes y profesionales volcados en la cultura de comer bien.

El ranking de Andalucía ha quedado coronado en esta edición por Bardal, el proyecto de Benito Gómez en Ronda. La más alta calificación de una comunidad al alza en la alta cocina. El reconocimiento consolida al restaurante malagueño como el referente indiscutible del sur, liderando un listado donde la excelencia técnica y el producto local han sido los grandes protagonistas de la región. En segundo y tercer lugar están dos tres estrellas como Noor, con el cordobés Paco Morales; y Aponiente, en El Puerto de Santa María, de Ángel León. El Top 15 andaluz lo completan Cañabota, Sevilla; Bagá y Dama Juana, Jaén; Kaleja y Palodú, Málaga; Skina, Marbella: La Costa, El Ejido;Los Marinos José, Fuengirola;Lú, Cocina y Alma, Jerez; Mesón Sabor Andaluz, en la gaditana Alcalá del Valle,

El Top 15 andaluz con los chefs que acudieron a la gala de Macarfi en Madrid

Esta XI Gala Macarfi celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha marcado un hito porque la nueva guía apbarca toda la Penínsual. Ha pasado de ocho a quince. El crecimiento no se detiene ya que para la guía de 2027, que se presentará en Bilbao, se incorporarán Canarias y Baleares.

Uno de los momentos más solemnes de la noche fue la entrega de los premios Top of the Tops. Estos galardones se reservan para los templos gastronómicos que han logrado liderar el ranking durante tres años consecutivos. En esta ocasión, el honor recayó en los indiscutibles Disfrutar, Barcelona; y El Celler de Can Roca, Gerona; Diverxo, de Madrid; y los vascos Asador Etxebarri y Elkano.

Platos de Bardal en Ronda, Málaga / Restaurante Bardal

Cocina Hermanos Torres, otro tres estrellas, es el Top 1 de Cataluña; Desde 1911 lidera Madrid; Azurmendi en Euskadi y Atrio, en Extremadura.

El talento emergente también tuvo su espacio con los premios Rookie del Año, que distinguen las mejores aperturas de 2025. El Restaurant Fontané, en Cataluña, se alzó con el primer puesto nacional, seguido por Itzuli en Euskadi y Ancestral en la Comunidad de Madrid, demostrando que el relevo generacional en la cocina española goza de una excelente salud. El Top 1 de las nuevas aperturas andaluzas es para el malagueño Clómada.

La gala se convirtió en una cumbre culinaria con más de 200 chefs de primer nivel como los hermanos Torres, Begoña Rodrigo, Toño Pérez, Aitor Arregi, Ricard Camarena o Quique Dacosta.

Manuel Carreras Fisas, fundador de la guía y de este proyecto nacido en 2015, destacó el crecimiento del Club Macarfi, que cuenta con 750 socios entre particulares y corporativos y ofrece degustaciones exclusivas y experiencias de lujo. El apoyo institucional y empresarial es otro de los pilares y la cita contó con el patrocinio de Andbank y el respaldo de la Comunidad de Madrid.