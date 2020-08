La boda Covid de Sean Penn y Leila George

No es Sean Penn un hombre que haya escondido sus relaciones sentimentales, pero cuando conoció en 2016 a Leia George, decidió optar por la discreción y alejar su historia de amor del ojo público. Con anterioridad, además de sus conocidos matrimonios con Madonna y Robin Wright, madre de sus dos hijos, el dos veces ganador de un Oscar tuvo sonados romances con la modelo checa Petra Nemcova, la súper estrella Scarlett Johansson, Shannon Costello y la sudafricana Charlize Theron, con la que se rumoreó una posible boda que la protagonista de Mad Max desmintió tajantemente en The Howard Stern Show.

Pero con la joven intérprete australiana, el californiano de 59 años fue más cauto y hasta el pasado mes de marzo no se dejó ver en público. Fue en la gala Meet Me In Australia, celebrada en el zoológico de Los Ángeles, en beneficio de todos los damnificados por los incendios que asolaron en 2019 el país oceánico, del que es originaria su tercera esposa.

En los albores de su romance, los paparazzi captaron a los tortolitos en la idílica playa de Oahu (Hawai), pero desde entonces mantuvieron su affaire con la máxima reserva. Según una fuente cercana al matrimonio, lo suyo fue todo un flechazo, surgido de la grabación de un audiolibro, y afianzándose rápidamente. Ambos comparten, además de la pasión por la misma profesión, inquietudes y causas sociales, además de un profundo compromiso con el futuro del planeta.

El director y activista confirmó el enlace en el espacio Late Night de Seth Meyers, una ceremonia peculiar y acorde a los tiempos coronavirus que imperan. “Hemos hecho una boda Covid”, confirmó el intérprete al presentador mientras mostraba a cámara su alianza. Penn relató cómo su pareja, acompañados de Dylan y Hoper, sus dos vástagos, y el hermano de la novia, contactaron vía Zoom con el oficiante del casamiento. Una experiencia, la tercera en su caso, “socialmente liberadora” porque no invitaron a un gran número de personas, para cumplir con las normas de distanciamiento social.

La novia, nacida en Sídney hace 28 años, es la hija del actor Vincent D’Onofrio y de la actriz Greta Scacchi, ganadora de un premio Emmy por Rasputín (1996). El neoyorquino y la australiana iniciaron una relación tras conocerse en el set de rodaje de películas como El Juego de Hollywood y Fires Within.

Leila creció junto a su madre en Brighton (Inglaterra) y con ella protagonizó una obra de Anton Chéjov en el año 2014. Además, tres más tarde trabajó a las órdenes de su padre en el largometraje Sin piedad. El año pasado, George fichó por la serie Instinto Animal (TNT) y tiene previsto el estreno de The Long Home, un drama dirigido y protagonizado por el polémico James Franco.