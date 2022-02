Brad Pitt reaviva la guerra judicial contra Angelina Jolie

El proceso de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie ya se ha convertido en uno los más largos, polémicos y complicados de la historia de Hollywood, una batalla que ha vuelto a reavivarse. Brad Pitt ha denunciado a su ex mujer, Angelina Jolie, por haber vendido de forma ilegal y en secreto su parte de la finca francesa Château Miraval al empresario ruso Yuri Shefler. El actor afirma sentirse traicionado ya que, según afirma, habían acordado que nunca venderían su participación sin antes llegar a un acuerdo con la otra parte.

Los dos se casaron en esta finca en 2014 después de comprarla en 2008 por un valor de 28,4 millones de dólares (casi 25 de euros). La finca Miraval se encuentra en el pueblo de Correns, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en el sureste de Francia. La mansión de 35 habitaciones, rodeada de exuberantes jardines con un foso, fuentes, acueductos, un estanque, una capilla y un fabuloso viñedo en el que Pitt dice haber invertido una gran cantidad de dinero. Jolie, de 46 años, y Pitt, de 58, compraron la finca en 2008 por 25 millones de euros, con la intención de criar a sus hijos allí y construir un negocio familiar de vinos. Pitt convirtió el viñedo en Miraval en un negocio multimillonario y uno de los principales productores de vino rosado del mundo.

La estrella ha alegado en la demanda presentada en los juzgados que su ex pareja cerró la venta de su parte sin avisarle, negándole el derecho de consentimiento sobre las transacciones de la propiedad y el derecho de tanteo. Es más, Pitt también denuncia que la actriz habría vendido su participación para que el nuevo comprador pueda controlar el negocio del intérprete. No obstante, Jolie informó en enero de 2021 que quería vender su parte de la empresa ya que no podía seguir manteniéndola.

Entonces el protagonista de El club de la lucha comenzó las negociaciones para comprar su participación. Sin embargo, con el caso abierto también por la custodia de sus hijos, Angelina cerró la negociación con Shefler sin avisar a su ex. Brad ha denunciado que, tras la transacción, ya no puede utilizar el château como vivienda privada y no puede controlar el negocio que él mismo creó, por lo que acusa a Angelina de querer infringirle daño de forma gratuita. "Hace mucho tiempo que Jolie dejó de contribuir con Miraval, mientras que Pitt invirtió dinero y sudor en el negocio del vino. Jolie busca apoderarse de ganancias que no ha obtenido y de la devolución de una inversión que no hizo", reza la denuncia.