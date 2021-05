Brad Pitt ha ganado el juicio por el que reclamaba a su ex mujer, Angelina Jolie, la custodia compartida de cinco de los seis hijos que tienen en común -pues el mayor, Maddox, ya tiene 19 años-: Pax, de 17; Zahara, de 16; Shiloh, de 14; y los gemelos Knox y Vivienne, de 12. La actriz, según han anunciado ya sus abogados, tiene pensado recurrir esta resolución provisional y sigue insistiendo en un presunto historial de violencia doméstica.

Según fuentes citadas por Page Six, se trata por ahora de una resolución provisional, ya que Angelina tiene previsto seguir adelante con su batalla judicial. "Brad solo intentaba conseguir más tiempo con sus hijos y ha quedado claro que Angelina ha hecho todo lo posible para evitarlo", afirma esta publicación.

Tras dos años de matrimonio y 12 de relación, la ex pareja anunció su divorcio sen septiembre de 2016. Cinco años después aún no han firmado ningún acuerdo y, a pesar de que en principio querían evitarse ir a juicio por el bien de los niños, finalmente el año pasado se inició un proceso por la custodia de los niños, que Pitt desea ver más de lo que su ex le permite, pues -sostiene- también necesitan "su amor y su presencia".

En una entrevista a The New York Times, el actor reconoció que su adicción al alcohol tuvo mucho que ver con su separación, y aseguró que había acudido a terapia durante más de un año para dejar de beber. Sus allegados afirman que él ha asumido su responsabilidad y que el matrimonio era "muy apasionado y tóxico a veces". Tanto es así que, al final de su proceso de divorcio, Jolie le demandó por abuso infantil y por violencia de género. Su único hijo mayor de edad, Maddox, declaró ante los jueces y, al parecer, no dejó en muy buen lugar al intérprete. Incluso tiene la intención de quitarse el apellido paterno y ponerse el de su madre.

A raíz de las declaraciones de Angelina acerca de la agresividad de la estrella, llegó a abrirse una investigación por parte de servicios sociales y el FBI a fin de esclarecer un episodio de violencia acaecido en un avión privado; según Maddox, Pitt le habría agredido. Dicha investigación se acabó cerrando por la falta de pruebas.