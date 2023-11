La cabalgata de drones que prepara Disneyland Paris para recibir el invierno

La primera gran cabalgata de drones aparecerá ante los ojos de los asistentes al parque temático más famoso en Europa. Disneyland Paris ya tiene previstas sus novedades para sorprender tras las Navidades. Se prepara una cabalgata de drones y un nuevo espectáculo diurno que evocarán clásicos de color y alegría y de ahí el nombre de Disney Symphony of Colours, para dar color al invierno.

The Disney Electrical Sky Parade announced for Disneyland Paris will feature drones that include "pyrotechnic effects." Drone-launched pyro?! 🤯 pic.twitter.com/0WpcywVh40