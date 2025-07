La cantante Gisela se separa de su marido, José Ángel Ortega

A sus 46 años, Gisela Lladó, que acaba de terminar su etapa en Tu cara me suena (donde fue quinta en la final) sigue siendo una figura querida en el panorama del entretenimiento español, con una carrera que abarca más de dos décadas desde su paso por Operación Triunfo en 2001. Su voz cálida, su carisma y su capacidad para conectar con el público la han tenido en un lugar preferente para el público nacional.

En estos meses ha brillado en Tu cara me suena, con notabls interpretaciones aunque sin poder alcanzar al gran valor surgido de esta edición, Melani. Ha vuelto al prime time, que para ella era muy importante, y en sus circunstancias actuales cobra valor una frase cargada de emoción en la que aseguraba haber pasado por una "etapa personal intensa" en estos meses. Esa frase dejaba en el aire que atravesaba un momento complicado. Nothing compares to you a cargo de Pink vino a ser una reclamación personal que ha confirmado la noticia que está en las revistas del corazón: Gisela se ha separado de su pareja y padre de su hijo, José Ángel Ortega, al cabo de diez años juntos.

José Ángel Ortega es un fotógrafo profesional y se conocieron en 2012 durante la grabación de un videoclip. No fue hasta 2015 cuando comenzaron su relación y lo compartieron en redes. Gisela toma un camino seperado un año después de dar la bienvenida a su primer hijo, Indiana, nacido el 30 de marzo de 2024.

El nacimiento de Indiana fue un hito muy deseado para Gisela ya que había perdido dos bebés y asumió un largo proceso para convertirse en madre. La cantante había hablado abiertamente sobre su cambio de perspectiva respecto a la maternidad en el pódcast El Tabú(rete). Habló de cómo se acentuó su instinto maternal tras estabilizar su vida emocional y profesional junto a Ortega. “No quería ser madre, lo veía como una responsabilidad enorme en un mundo hostil, pero encontré una pareja que me dio estabilidad y el deseo llegó”, explicó.

Sin embargo ahora la pareja ha roto de mutuo acuerdo, pensando ante todo el estabilidad de su hijo, tan pequeño. Desde el programa Y ahora Sonsoles se señala que la artista no quiere hacer un drama de esta situación y pide respeto a los medios. Lo que desea es "salud" para cuidar y disfrutar de su hijo y poder seguir trabajando, como se ha presentado este 2025 con Tu cara me suena.