Carlota Casiraghi, la princesa de hoy

Carlota Casiraghi será una de las princesas que marquen tendencia en un futuro próximo. De hecho, todo apunta a que seguirá los pasos de su madre, la elegante y bellísima Carolina de Mónaco, y en las últimas apariciones de la joven, de 35 años, todas las miradas estaban puestas en ella. Consciente de ello, la revista Harper’s Bazaar la ha elegido para protagonizar su portada de marzo, un número dedicado a las mujeres que liderarán esta nueva era.

Carlota sabe lo que significa romper moldes, mientras representa una cuidada reflexión entre la moda y la cultura, liderando los nuevos mensajes de esta apasionante industria. Todo un ejemplo de mujer "fabulosa", como la califica la referida publicación, que desmonta cualquier clase de estereotipos.

Después de haber estudiado Filosofía en la Sorbona, en 2015 creó un foro con su profesor Robert Maggiori dedicado al intercambio de ideas llamado Les Rencontres Philosophiques de Monaco. "Nadie en el mundo puede decir que no le interesan las cuestiones filosóficas", dice con naturalidad. "Pensé que tenía que haber un espacio para reflexionar sobre ellas y debatir fuera de las universidades".

Carlota pertenece a una de las dinastías reales más antiguas del mundo, los Grimaldi. Pero ser la undécima en la línea de sucesión al trono monegasco le permite estar lo suficientemente alejada de las exigencias de los deberes reales para poder explorar sus propios intereses. "Muchas mujeres de mi familia (mi madre, mi abuela, mi bisabuela) fueron mujeres muy atrevidas que no siguieron la vida que se esperaba de ellas", afirma.

"Hoy más que nunca, la belleza no tiene que ver con formas, edades o razas. La belleza tiene que ver con abrazar todo lo que nuestros ojos ven y nuestro corazón puede sentir. Y este es nuestro sentimiento, un número cargado de nuevos himnos para verbalizar una feminidad que ya no viste de blanco, negro o rosa, sino que explora cada una de las gamas existentes para mostrar a todas las mujeres con su estética particular pero, sobre todo, con una personalidad arrebatadora, capaz de derribar cualquier estereotipo o barrera, gracias a su refrescante osadía", señala Inmaculada Jiménez, directora de Harper’s Bazaar.

Desde la primera a la última de sus páginas, este número está repleto de mujeres que representan a todas. Mujeres fuertes, valientes cuya lucha por un mundo igualitario se ha trasladado a todos los ámbitos, de la moda a la política, pasando por la cultura o la belleza. La cantante Alaska, por ejemplo, habla de su vida y de una carrera larga y repleta de éxitos; se reúnen Paula Echevarría y el diseñador Michael Costello para hablar de moda, de la presión de las redes sociales o de cómo evolucionamos con el paso de los años. Las páginas de moda profundizan en esas grandes diseñadoras que conocen como nadie el cuerpo femenino y la esencia de la feminidad, entendida como un amplio abanico de personalidades, y la revista se rinde a ese género neutro que cada vez más gana terreno en la industria.

En el plano internacional, mujeres fabulosas como Naomi Watts, abre las puertas de su casa en Montauky, y Sarah Burton, quien tras una década al frente de Alexander McQueen sabe bien cómo sostenibilidad e innovación son las claves de un presente con conciencia.