David Bustamante ofrece la última hora de la salud de Ángel Llàcer

David Bustamante ha sido el gran triunfador de Tu cara me suena 11 gracias a su interpretación de Antonio Molina, con la que supo meterse al jurado en el bolsillo. El cantante cántabro ha repasado en Espejo Público su paso por el concurso musical de Antena 3. Como no podía ser de otra manera, en la entrevista ha salido a la palestra el nombre de Ángel Llàcer, que ha estado convaleciente en la última edición de Tu cara me suena debido a la infección de la bacteria shigella. El ex de Operación Triunfo ha destacado la mejoría que ha experimentado en las últimas semanas tras haberlo pasado realmente mal.

“Vino a visitarnos hace poco y está muy recuperado. Ya va sin muletas y ha sido una alegría, porque lo hemos pasado bastante mal. Él lo ha pasado mal, el pobre, y es un amor. Me escribió unas palabras muy bonitas al terminar, agradeciéndome lo que le he dado a este programa, no se me va a olvidar nunca. Eso ha sido muy generoso por su parte. Lo queremos ya de vuelta porque es un fenómeno, el alma del programa. Lo quiero, lo amo, ¡ponte ya bueno!”, ha explicado visiblemente emocionado.

La undécima edición de Tu cara me suena ha estado marcada por la enfermedad que ha puesto contra las cuerdas al presidente del jurado. “Se me pone la piel de gallina porque lo ha pasado mal, ha estado chungo. Él nos ha relajado a nosotros cuando le hemos estado escribiendo constantemente, muy agradecido por la recuperación, pero es que se le quiere de verdad. Es una bellísima persona, a la que sabéis conozco desde hace más de 20 años, y le quiero de vuelta porque él da vida a todos los demás”, ha contado aguantando las lágrimas para no llorar.

Ángel Llàcer reapareció en la final a través de un vídeo en el que agradecía todas las muestras de cariño que ha recibido desde que enfermó gravemente. “Quiero agradecer a mi familia de Atresmedia, a mi familia de Gestmusic, a todas las personas que hacen este programa, a todos mis compañeros, a todos los telespectadores, al jurado, mi queridísimo jurado, por todos los mensajes que me habéis mandado y el apoyo. Porque cuando uno está mal, lo creáis o no, eso sí que da vida. Este programa también, y hoy lo estamos disfrutando. Cuando yo esté al 100% y me sienta superpoderoso, volveré. Pero eso será en la próxima edición. Un beso”, dijo con el aspecto mejorado.