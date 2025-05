El diestro Juan Ortega y su nueva ruptura sentimental

El diestro sevillano Juan Ortega se encuentra ya inmerso en la nueva temporada, con dos festejos en la San Isidro madrileña, uno de ellos fue el pasado día 9. El torero de 34 años está muy centrado en su carrera profesional pero ha de lidiar también, precisamente, con su vertiente como personaje del corazón desde que en diciembre de 2023 decidió no casarse con su novia de tantos años, la doctora jerezana Carmen Otte, cuando estaba a punto de pasar por el altar. Muchos de los invitados se enteraron de la anulación cuando ya aguardaban en el templo de Santiago. Aquello sucedió el 2 de diciembre de dicho año, con más de 500 invitados, desconcertados ante la determinación del diestro.

Tras semanas de especulaciones el torero intervino en una entrevista en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, para aclarar que no fue una decisión por terceras personas ni fue un capricho inconsciente. "No fue un arrebato, me considero una persona templada", asumiendo la responsabilidad de entender que no estaba preparado para afrontar un matrimonio para toda la vida, teniendo solo buenas palabras para quien fue su pareja y que tuvo que encarar un paso que nadie había previsto, con toda la amargura de la experiencia.

Se llegó a especular que la pareja volvería con los meses aunque la cancelación de la boda dejó una fisura en la familia difícil de solucionar. Juan Ortega vino a señalar en todo momento que había pasado página y que era una relación completamente cancelada.

Hace exactamente un año comenzó a hablar de que el diestro, concentrado en untemporadada con la que pretendía asentarse de manera firme en el primer plano de la afición, se comentó que había encontrado un nuevo amor. El pasado octubre la revista Semana publicaba de lo que al menos era una buena amistad: la publicista sevillana con la que Ortega fue fotografiado paseando por el centro histórico hispalense era Isabel Lozano, hija del también diestro Fernando Lozano. La relajación con la que era captado el joven torero aventuraba que estaba en un momento de estabilidad y que Isabel le habría devuelto ilusiones perdidas. La discreción desde entonces fue la tónica de la pareja.

Juan Ortega e Isabel Lozano en la portada de 'Semana'

Pero a raíz de esta presencia del maestro sevillano en la feria madrileña se ha conocido su actual estado sentimental y Juan Ortega no tiene ya ningún compromiso con Isabel Lozano, una relación que habría acabado meses atrás, según ha informado Beatriz Cortázar. El torero sevillano ha preferido centrarse de nuevo en su labor y que los vaivenes sentimentales no afecten a su carrera profesional. Prefiere en estos momentos que su nombre siga unido a faenas en la arena y no a decisiones personales ajenas a la tauromaquia.