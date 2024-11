La dolorosa ruptura que dejó muy tocado a Juan José Ballesta

Juan José Ballesta ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hacer balance de su trayectoria, un proceso que ha ido de más a menos hasta su desaparición de los focos. El actor, que se dio a conocer gracias a su papel en El Bola, pasó de ser un niño prodigio del cine español a trabajar como marmolista por apenas 700 euros al mes. Uno de los momentos más duros de su vida fue la separación de Verónica Rebollo, la madre de su hijo.

El cuarto actor más joven en recibir un Goya ha reconocido que la ruptura con su novia de toda la vida fue algo muy difícil de asimilar. “Lo pasé muy mal. Pasé un par de años ahí medio depresivo, con altibajos, yendo con los amigos a 180 kilómetros por hora en un coche, haciendo tonterías que no tenía que haber hecho. Lo importante es saber lo que has hecho mal, dar la cara y reconducir”, ha declarado.

Una vez sanado el dolor de la ruptura, el actor ha explicado que mantiene una excelente relación con Verónica, especialmente por el bienestar de su hijo en común, el pequeño Juanjo. “Me llevo genial con Vero, es la madre de mi hijo. Y lo que le pasa a ella, le pasa a mi hijo. La sigo amando, pero de otra forma. Lo más bonito es llevarse bien”, ha contado a Sonsoles Ónega.

Ballesta optó por dejar los escenarios y alejarse de los focos. “Cuando uno está arriba, a veces se siente aturdido. Sentí que me sobrepasaba la situación y las redes y tuve que parar”, ha destacado.

Con el paso de los años el actor no se arrepiente de su pasado y prefiere aprender de los errores cometidos. “Yo no me arrepiento del pasado. Cada etapa y cada error me han enseñado algo valioso sobre mí. He aprendido a evitar decisiones impulsivas. Las malas experiencias me han ayudado a crecer y a encarar con responsabilidad los retos de la vida”, ha concluido.